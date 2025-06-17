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露營場水污不符規定 前3個月2件共罰6萬元

中央社／ 台北17日電

觀光署放寬1公頃以下露營場增加無痕露營面積。環境部提醒，無痕露營可能會增加尖峰污水量，放流水仍應符合標準；統計過去3個月，露營場放流水不符規定共2件，各開罰新台幣3萬元。

根據觀光署最新統計，合法露營區僅161家，非法及環敏區卻高達1744家，其中位於苗栗縣及南投縣為大宗。觀光署日前放寬規定，1公頃以下露營場鬆綁「無痕露營」面積擴大。

觀光署解釋，「無痕露營」類似野營的概念，不得設置固定鋪面、鋪設碎石、檯面支架、露營拖車等。

環境部去年1月公告「禁止足使水污染行為」，增列露營場，於今年3月1日正式施行，規範露營場應收集污水，設置建築物污水處理設施，處理後排放水質應符合放流水標準，未符標準可開罰。

環境部水質保護司長王嶽斌告訴中央社記者，「無痕露營」應該會增加營位，尖峰污水量會增加，露營場可以設緩衝槽調節污水處理設施處理量，但不論有無設置，放流水都要符合標準；仍持續配合交通部觀光署宣導、輔導合法化，非以處分為目的。

環境部去年6月17日下達宣導稽查計畫，第一階段至今年2月28日止 ，依據環保局調查結果，已有7成以上露營場可符合規範。

第二階段自施行日（今年3月1日 ）起以持續漸進式管理，以陳情案件為優先，統計至6月3日止，計稽查152件次，其中2件違規行為屬實逕行告發（均為陳情案），另1件等待採樣結果做判定，其餘均屬一般性稽查。

環境部表示，上述2件違規行為預計將各開罰3萬元，另外待採樣案件要看水質是否合標才會確定。

露營區 環境部 污水

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