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下雨了！19縣市大雨特報恐一路下到晚上 3縣市大雷雨轟到中午

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日中部以北、宜蘭、花蓮地區及南部、台東山區有局部大雨發生的機率。本報資料照片
氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日中部以北、宜蘭、花蓮地區及南部、台東山區有局部大雨發生的機率。本報資料照片

中央氣象署上午10時45分針對全台19縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

氣象署指出，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（17）日中部以北、宜蘭、花蓮地區及南部、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區。影響時間：17日上午至17日晚上。

此外氣象署並針對中市、南投縣、彰化縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至12時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

強降雨 大雷雨 大雨特報

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