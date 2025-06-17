提升百香果儲藏品質 幾丁聚醣具抑菌保水功效

農業部台中區農業改良場為提升百香果儲藏品質，發現利用幾丁聚醣，可以有效達到降低儲藏性病害及果實水分散失功效，延長產品販售期。

農業部今天發布新聞稿表示，為提升百香果採後儲藏期限、降低儲藏性病害或果實水分散失，台中農改場以具抑菌與覆膜效果的幾丁聚醣應用於百香果果實採後儲藏，可有效降低儲藏性病害發生率及減少果實水分失重率，維持果實良好品質。

台中農改場指出，百香果採收儲藏期間常出現炭疽病、果腐病及蒂腐病等儲藏性病害，造成果實出現褐色病斑或水浸狀腐爛等病徵，嚴重影響到果實銷售與消費者購買信心。

為維持百香果採後品質及消費者食用安全，台中農改場團隊進行非農藥抑菌資材開發。農改場說明，幾丁聚醣是一種葡萄糖胺所聚合而成的多醣體，無毒性且易用於果實外表覆膜，具干擾病原菌細胞膜、抑制真菌孢子萌發與菌絲生長及誘導植物產生抗病反應效果。

台中農改場利用幾丁聚醣抑菌特性於採後儲藏處理，其中百香果於攝氏25度儲藏條件下，對照組儲藏第6天病害發生率達11.3%，第14天病害發生率提升至68.1%。但是若將果實以0.1%幾丁聚醣溶液覆膜處理，病害發生率於第6天、第14天僅5%、37.5%，顯示幾丁聚醣具良好的抑菌效果，有助提升百香果的儲藏穩定性。

另外，台中農改場發現，幾丁聚醣處理組於儲藏第3天的果實水分失重率為1.97%，相較對照組的2.44%，降低幅度近20%，顯示幾丁聚醣覆膜處理有助於減緩果實於儲藏初期的水分散失與重量下降，進而延緩果皮皺縮，維持外觀品質，提升商品價值，延長販售期。

百香果味美香甜，富含維生素C及膳食纖維，為國內民眾喜愛的水果之一，農業部統計，全國種植面積逾950公頃，中彰投3縣逾729公頃，占整體生產面積76%，為中部地區重要經濟果樹，其中以南投縣埔里鎮為重要生產專區，種植面積占全國60%以上。