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義大利百年冰淇淋Venchi 外帶包裝盒驗出違規螢光劑

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
義式冰淇淋品牌Venchi進口的冰淇淋外帶盒，被驗出含螢光劑及溶出試驗不合格。圖／食藥署提供
義式冰淇淋品牌Venchi進口的冰淇淋外帶盒，被驗出含螢光劑及溶出試驗不合格。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，2批從義大利進口、百年老字號義式冰淇淋品牌Venchi使用的義式冰淇淋外帶盒，分別被驗出含螢光劑及溶出試驗不合格，被要求退運或銷毀。另，印度輸入的「胡荽粉」，被驗出含不的檢出的蘇丹色素，被要求在邊境銷毀，不得退運。

食藥署北區管理中心主任鄭維智表示，輸入業者「香港商聞綺台灣有限公司台灣分公司」輸入產地為義大利的「冰淇淋環保外帶盒」，被檢出螢光增白劑，依「食品器具容器包裝衛生標準」，紙類螢光增白劑不得檢出。這批義大利的「冰淇淋環保外帶盒」於邊境須退運或銷毀。邊境檢驗從一般抽批查驗調整為加強抽批查驗。

依「食品器具容器包裝衛生標準」，紙類若與食品直接接觸面之部分為塑膠類者，以聚乳酸為原料的塑膠類，其溶出試驗水攝氏60度檢測30分鐘，4%醋酸攝氏60度檢測30分鐘及20%乙醇攝氏60度檢測30分鐘，蒸發殘渣合格標準皆為每公斤30毫克以下。另一批由前述廠商輸入的義式冰淇淋外帶盒，檢驗均不合格，被依違反食安法第17條規定，要求退運或銷毀。

鄭維智說，輸入業者「尼亞那有限公司」，輸入產地為印度的「胡荽粉」，在邊境被檢出蘇丹色素一號，及殘留農藥亞托敏每公斤0.06毫克、得克利每公斤0.15毫克，依「食安法」，蘇丹色素屬於不得使用之化學物質；另依據「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑亞托敏、得克利的法規容許值皆為每公斤0.05毫克。這批印度的「胡荽粉」在邊境必須做銷毀，不得退運。

食藥署統計，從113年12月9日至114年6月9日止，在邊境受理印度報驗胡荽子粉，報驗批數為4批，檢驗不合格批數為1批，不合格率為25%，檢驗不合格原因包括農藥殘留及蘇丹色素不合格。食藥署已經從113年10月18日起至115年6月4日止，對於印度報驗的胡荽子粉在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

輸入業者「尼亞那有限公司」，輸入產地為印度的「胡荽粉」，在邊境被檢出蘇丹色素一號。圖／食藥署提供
輸入業者「尼亞那有限公司」，輸入產地為印度的「胡荽粉」，在邊境被檢出蘇丹色素一號。圖／食藥署提供

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