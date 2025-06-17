快訊

如今能挾稀土箝制美國 陸得歸功這位留美的化學泰斗

伊朗外海傳3艘船舶起火！NASA熱點圖曝光

MLB／大谷翔平回歸秀1局失1分飆破100哩 教頭看他「一人當兩人用」笑超爽

培育永續人才！台中榮總35人獲氣候與健康管理師證照

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總35名醫療人員獲「氣候與健康管理師」證照。圖／台中榮總提供
台中榮總35名醫療人員獲「氣候與健康管理師」證照。圖／台中榮總提供

台中榮總為強化醫療體系永續發展，攜手台灣永續能源研究基金會舉辦「氣候與健康管理師證照培訓班」。35名院內醫療人員參與完成30小時課程，日前全數通過測驗，並取得認證，由基金會董事長簡又新親自授證。

台中榮總院長傅雲慶說，台中榮總在2023年成立永續發展委員會積極推動ESG，目前已獲六個亞太永續行動獎。院方為培育更多永續種子人員，同時帶動分院及聯盟醫院共同執行ESG，特辦「氣候與健康管理師證照培訓班」。

傅雲慶指出，課程內容涵蓋節能減碳、淨零政策、溫室氣體盤查及高溫熱傷害防治等主題，並透過實務案例演練，提升學員跨部門協作與治理能力，課程深化院內永續治理，也促進跨院合作，為實現2050淨零目標奠定堅實基礎，更是呼應衛生福利部近期倡議的「健康台灣深耕計畫」，強調永續人才培育。

簡又新說，醫療人員平時臨床工作很忙碌，須以病患照護為優先，教育訓練僅能利用片段、瑣碎的時間進行。因此對於每間醫療機構自主推動人員培訓，以及學員利用課餘、業餘時間進行課程討論，都給予高度肯定，認為這是正向投入永續作為的一大步。

參與課程的腎臟科醫師徐佳鈿分享，腎臟科因病患洗腎需求，在醫院屬於較高耗能科別。透過有系統地學習永續相關知識，了解國內外政策及碳排計算，更能完整掌握永續全貌及世界趨勢。將永續理念落實於日常醫療工作中，也幫助醫院推展永續行動，實踐綠色醫療。

腎臟 永續 台中榮總

延伸閱讀

一年考10張證照 南華大學年度證照王張蜜芯

崑大黃秉樺懷念老家飯菜香 研習餐飲10年獲獎無數

咖啡師魔王認證15分鐘調11杯、4杯拉花 長榮女中4生獲中階證照

4歲男童哭喊頭痛後昏迷9天 台中榮總精準「拆彈」救命

相關新聞

歐美變異株恐破「空窗期」 黃立民：將再有一波新冠疫情

新冠疫情一波未平一波又起？目前新冠正處在流行高峰期，據疾管署預估，流行期將持續至8月初。台大醫院小兒感染科醫師黃立民表示...

影／外來旅客注意！10月起入境全面改用電子A卡

為提升外來旅客入境效率，內政部移民署宣布，自今年10月1日起，外國旅客入境台灣將全面改採線上填寫「電子A卡」（TAIWA...

全身痠痛如遭輾壓…女大生因「慢性發炎」長期受苦 醫揭4元凶

一名年輕女大學生長期出現全身痠痛、無力與注意力難以集中等症狀，曾多次就醫卻遲遲無法找出病因。在長輩的建議下接受功能醫學評估後，才發現問題可能源自於體內「慢性發炎」。醫師指出，不良生活習慣如熬夜、久坐不運動與高糖飲食，都是導致慢性發炎的關鍵因素。

吳聖宇：西南風水氣多午後大雷雨 明起降雨減少恢復夏季天氣

今天出門要帶傘，因為下雨機率高。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今西南風水氣多，午後需...

影／北捷板南線車門異常…調整班距 轉乘站月台爆滿人潮 民眾罵翻了

北捷板南線今早8時左右發生列車異常狀況，影響班距運行，由於正值上班及上學的尖峰時間，除了轉乘的站點的月台層塞滿人潮外，一...

義大利百年冰淇淋Venchi 外帶包裝盒驗出違規螢光劑

衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，2批從義大利進口、百年老字號義式冰淇淋品牌Venchi使用的義式冰淇淋外帶盒，分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。