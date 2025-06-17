培育永續人才！台中榮總35人獲氣候與健康管理師證照

台中榮總為強化醫療體系永續發展，攜手台灣永續能源研究基金會舉辦「氣候與健康管理師證照培訓班」。35名院內醫療人員參與完成30小時課程，日前全數通過測驗，並取得認證，由基金會董事長簡又新親自授證。

台中榮總院長傅雲慶說，台中榮總在2023年成立永續發展委員會積極推動ESG，目前已獲六個亞太永續行動獎。院方為培育更多永續種子人員，同時帶動分院及聯盟醫院共同執行ESG，特辦「氣候與健康管理師證照培訓班」。

傅雲慶指出，課程內容涵蓋節能減碳、淨零政策、溫室氣體盤查及高溫熱傷害防治等主題，並透過實務案例演練，提升學員跨部門協作與治理能力，課程深化院內永續治理，也促進跨院合作，為實現2050淨零目標奠定堅實基礎，更是呼應衛生福利部近期倡議的「健康台灣深耕計畫」，強調永續人才培育。

簡又新說，醫療人員平時臨床工作很忙碌，須以病患照護為優先，教育訓練僅能利用片段、瑣碎的時間進行。因此對於每間醫療機構自主推動人員培訓，以及學員利用課餘、業餘時間進行課程討論，都給予高度肯定，認為這是正向投入永續作為的一大步。

參與課程的腎臟科醫師徐佳鈿分享，腎臟科因病患洗腎需求，在醫院屬於較高耗能科別。透過有系統地學習永續相關知識，了解國內外政策及碳排計算，更能完整掌握永續全貌及世界趨勢。將永續理念落實於日常醫療工作中，也幫助醫院推展永續行動，實踐綠色醫療。