歐美變異株恐破「空窗期」 黃立民：將再有一波新冠疫情

新冠疫情一波未平一波又起？目前新冠正處在流行高峰期，據疾管署預估，流行期將持續至8月初。台大醫院小兒感染科醫師黃立民表示，過去新冠疫情度過流行期後，會走進一段「空窗期」，疫情處於低度流行，但近期發現亞洲跟歐美流行的變異株不同，很可能此波流行期下降後，歐美流行變異株進入台灣，可能再掀起新一波新冠疫情。

根據疾管署預估，這一波新冠疫情高峰已經過去，但是仍處在高原期，目前這波疫情預計持續到8月初，並且秋冬可能還會有一波新冠疫情。疾管署發言人羅一鈞昨天表示，因明年農曆年時間較晚，新冠疫情會不會在明年1、2月上升，須持續觀察。

黃立民於6月14日出席醫師公會全聯會「健康台灣-超高齡化社會健康促進論壇」時指出，目前亞洲包含我國流行的新冠變異株為「NB.1.8.1」，而歐美國家則是「LP.8.1」，兩者差距有高達6個突變點。

據疾管署上周公布的變異株監測占比，不論是本土還是境外都是以「NB.1.8.1」占比逾半數最多，另外「LP.8.1」本土檢出占比6%、境外占比10%。

黃立民說，一般新冠流行期變化受到變異株影響，因此一波疫情流行完，會有約3個月空窗期，直到變異株明顯轉換後才會出現下一波疫情。但是現在因為亞洲跟歐洲流行的變異株突變點差異大，空窗期可能不再存在，意即7、8月這波新冠疫情下降後，可能面臨「LP.8.1」進入台灣可能又會再有一波新冠流行。