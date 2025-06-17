影／外來旅客注意！10月起入境全面改用電子A卡
為提升外來旅客入境效率，內政部移民署宣布，自今年10月1日起，外國旅客入境台灣將全面改採線上填寫「電子A卡」（TAIWAN ARRIVAL CARD，簡稱TWAC），現行的紙本A卡將全面停用。旅客需在抵台前三天內，至TWAC官方網站完成資料填報，以縮短入境通關時間並減少紙本浪費。
移民署指出，TWAC自今年5月5日推出以來各界反應熱烈，系統具備中、英、日、韓、泰、越、印尼等7國語言說明及自動帶入護照資料等功能，旅客可用中文或英文填寫，並透過上傳護照照片，自動匯入個人資料，大幅提升填報效率。
考量家庭與團體旅客的需求，TWAC亦支援1人替最多16名同行者填報，系統將在填寫完成後，自動將申報憑證寄送至填報者的電子信箱，旅客入境時，查驗人員讀取護照後，系統將自動調出相關資料，簡化通關程序。
為配合新制上路，移民署已提供QR Code連結，並協調各大海空運輸業者於機場及港口設置公告，方便旅客掃碼填報，尚未事先完成TWAC填報者，最遲須於抵台後、護照查驗前完成申報。移民署呼籲外來旅客踴躍使用TWAC系統，不僅可有效節省入境等待時間，也為環保盡一份心力。
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