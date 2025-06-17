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甲狀腺節結長大變惡性腫瘤 醫師籲定期超音波追蹤治療

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
古君平指出，甲狀腺結節很常見，但9成以上為良性，建議每3至6個月接受超音波檢查，若結節大於1公分或出現影像異常，醫師會進一步細針抽吸檢查。圖／中醫大新竹附醫提供
古君平指出，甲狀腺結節很常見，但9成以上為良性，建議每3至6個月接受超音波檢查，若結節大於1公分或出現影像異常，醫師會進一步細針抽吸檢查。圖／中醫大新竹附醫提供

新竹48歲婦女健檢時發現有甲狀腺節結，經約2年追蹤，去年發現約有1.2公分惡性腫瘤，切除後出現手腳麻木等不適，所幸經補充高劑量鈣劑與維他命D，病情穩定。醫師提醒，治療甲狀腺癌可能會有後遺症，但不治療，癌症恐擴散或轉移其他器官。

中國醫藥大學新竹附設醫院一般外科醫師古君平指出，由於該患者除了有惡性腫瘤，也同時患有甲狀腺亢進，因此，在術前特別跟患者解釋，甲狀腺全切手術常見的兩大併發症為「喉返神經受損」與「副甲狀腺受損」。

古君平說明，「喉返神經受損」可能造成聲音沙啞，「副甲狀腺受損」則可能引發低血鈣，進而出現手麻、腳麻、甚至肌肉抽搐等症狀。該患者因本身患有甲狀腺亢進，增加手術的困難度與風險，手術過程中副甲狀腺受影響，術後出現低血鈣現象，血鈣值曾低至7點多mg/dL（正常值應為8.6以上），導致手腳麻木等不適症狀，術後需以靜脈注射及口服補充高劑量鈣劑與維他命D來穩定症狀。

古君平強調，治療甲狀腺癌可能會出現後遺症，但還是要積極治療，因為如果不治療，癌症可能擴散或轉移到其他器官，影響健康甚至造成生命危險。甲狀腺癌的整體預後，最常見的「乳突狀甲狀腺癌」約占8成預後良好，只要手術切除乾淨，定期追蹤、即早治療，大部分甲狀腺癌病人都能獲得良好控制。

古君平表示，甲狀腺的功能是分泌甲狀腺素，負責調節身體的新陳代謝、生長、發育，以及神經系統和骨骼發育，被全切除後，必須終身服用甲狀腺素，維持體內正常的甲狀腺激素水平，務必依醫囑按時服藥，勿任意增減劑量或中斷，否則會影響疾病的控制，增加復發風險。

古君平說，甲狀腺癌真正發生原因尚未十分確定，可能危險因子包含輻射暴露，如曾經接受頭頸部放射線照射治療者、家族史等。民眾不須恐慌，甲狀腺結節很常見，但9成以上為良性，建議每3至6個月接受超音波檢查，若結節大於1公分或出現影像異常，醫師會進一步細針抽吸檢查。除非結節過大壓迫氣管或食道，否則通常不會有明顯症狀。

新竹48歲婦女健檢時發現有甲狀腺節結，經約2年追蹤，去年發現約有1.2公分惡性腫瘤，切除後出現手腳麻木等不適，所幸經補充高劑量鈣劑與維他命D，病情穩定。圖／中醫大新竹附醫提供
新竹48歲婦女健檢時發現有甲狀腺節結，經約2年追蹤，去年發現約有1.2公分惡性腫瘤，切除後出現手腳麻木等不適，所幸經補充高劑量鈣劑與維他命D，病情穩定。圖／中醫大新竹附醫提供

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