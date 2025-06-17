台北榮總光子治療直線加速器啟用 提升放療精準度

癌症連續43年為國人十大死因之首，且有逐年增加趨勢。台北榮總致力於癌症治療，昨天宣布光子治療直線加速器正式啟用，可即時監測腫瘤與體表變化，提升放療精準度，且另一治癌利器「加速器型硼中子捕獲治療設備」（BNCT），也將於7月動工興建，預計2027年完工。

台北榮總院長陳威明表示，目前癌症病人占北榮住院人數近三分之一。光子治療直線加速器，斥資三億元，嶄新的診療空間，配置直線加速器與高階電腦斷層掃描系統，為癌症病人提供更高效、精準、安全的一站式光子放射治療服務。

陳威明表示，過去長青樓病人需跨棟接受放射治療，增加移動風險，也影響就醫效率。隨著位於長青樓地下三樓的光子治療中心正式啟用，住院病人可就近接受治療，顯著提升診療便利性與整體就醫體驗。

陳威明說，北榮引進的高劑量率影像導引醫用直線加速器，搭載熱影像導引追蹤修正系統，是目前唯一能在治療過程中，即時監測腫瘤與體表變化，並自動修正定位的設備。此先進系統除提升放療精準度外，更兼顧病人的隱私與尊嚴。這也是北榮第6部直線加速器。

「加速器型硼中子捕獲治療設備」計畫今年7月動工興建，116年完工。屆時，北榮將成為全球少數同時擁有「重粒子治療」與「硼中子捕獲治療」兩項尖端放射技術的醫療機構，持續在癌症治療、教學與研究領域邁向新高峰。