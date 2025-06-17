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台北榮總光子治療直線加速器啟用 提升放療精準度

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總院長陳威明（左四）說，北榮斥資3億元建置「光子治療直線加速器」正式啓用，為癌症病人提供更高效、精準、安全的一站式光子放射治療服務，全面落實「以病人為中心」的全人照護理念。圖／台北榮總提供
台北榮總院長陳威明（左四）說，北榮斥資3億元建置「光子治療直線加速器」正式啓用，為癌症病人提供更高效、精準、安全的一站式光子放射治療服務，全面落實「以病人為中心」的全人照護理念。圖／台北榮總提供

癌症連續43年為國人十大死因之首，且有逐年增加趨勢。台北榮總致力於癌症治療，昨天宣布光子治療直線加速器正式啟用，可即時監測腫瘤與體表變化，提升放療精準度，且另一治癌利器「加速器型硼中子捕獲治療設備」（BNCT），也將於7月動工興建，預計2027年完工。

台北榮總院長陳威明表示，目前癌症病人占北榮住院人數近三分之一。光子治療直線加速器，斥資三億元，嶄新的診療空間，配置直線加速器與高階電腦斷層掃描系統，為癌症病人提供更高效、精準、安全的一站式光子放射治療服務。

陳威明表示，過去長青樓病人需跨棟接受放射治療，增加移動風險，也影響就醫效率。隨著位於長青樓地下三樓的光子治療中心正式啟用，住院病人可就近接受治療，顯著提升診療便利性與整體就醫體驗。

陳威明說，北榮引進的高劑量率影像導引醫用直線加速器，搭載熱影像導引追蹤修正系統，是目前唯一能在治療過程中，即時監測腫瘤與體表變化，並自動修正定位的設備。此先進系統除提升放療精準度外，更兼顧病人的隱私與尊嚴。這也是北榮第6部直線加速器。

「加速器型硼中子捕獲治療設備」計畫今年7月動工興建，116年完工。屆時，北榮將成為全球少數同時擁有「重粒子治療」與「硼中子捕獲治療」兩項尖端放射技術的醫療機構，持續在癌症治療、教學與研究領域邁向新高峰。

作為國家級醫學中心，台北榮總持續引進全球最先進的癌症療技術。陳威明指出，包括精準放射治療、細胞治療與重粒子放療等，而全新光子治療直線加速器的啟用，不僅是精準放射治療的重要里程碑，更為癌症病友帶來更多元、先進、及全方位治療選擇與重獲健康的希望，全面落實「以病人為中心」的全人照護理念。

北榮引進的高劑量率影像導引醫用直線加速器，搭載熱影像導引追蹤修正系統，是目前唯一能在治療過程中，即時監測腫瘤與體表變化，並自動修正定位的設備，這也是北榮第6部直線加速器。圖／台北榮總提供
北榮引進的高劑量率影像導引醫用直線加速器，搭載熱影像導引追蹤修正系統，是目前唯一能在治療過程中，即時監測腫瘤與體表變化，並自動修正定位的設備，這也是北榮第6部直線加速器。圖／台北榮總提供
北榮引進的高劑量率影像導引醫用直線加速器，搭載熱影像導引追蹤修正系統，是目前唯一能在治療過程中，即時監測腫瘤與體表變化，並自動修正定位的設備，這也是北榮第6部直線加速器。圖／台北榮總提供
北榮引進的高劑量率影像導引醫用直線加速器，搭載熱影像導引追蹤修正系統，是目前唯一能在治療過程中，即時監測腫瘤與體表變化，並自動修正定位的設備，這也是北榮第6部直線加速器。圖／台北榮總提供
台北榮總院長陳威明說，北榮斥資3億元建置「光子治療直線加速器」正式啓用，為癌症病人提供更高效、精準、安全的一站式光子放射治療服務，全面落實「以病人為中心」的全人照護理念。圖／台北榮總提供
台北榮總院長陳威明說，北榮斥資3億元建置「光子治療直線加速器」正式啓用，為癌症病人提供更高效、精準、安全的一站式光子放射治療服務，全面落實「以病人為中心」的全人照護理念。圖／台北榮總提供

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