吳聖宇：西南風水氣多午後大雷雨 明起降雨減少恢復夏季天氣

今天出門要帶傘，因為下雨機率高。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今西南風水氣多，午後需留意大雷雨，明起降雨減少，又恢復夏季天氣型態。

吳聖宇指出，受太平洋高壓邊緣西南風水氣影響，昨天台灣天氣就變得比較不穩定，除海面上移入降雨外，陸地上熱對流降雨也較為明顯。今天持續是西南風水氣較多的一天，各地上午雲量較多，中午前後開始陸地上發展的熱對流可能會比較旺盛，各地山區、大台北以及東半部地區要特別注意，有局部大雷雨發生機會。

今天相當悶熱，吳聖宇說，各地高溫預報普遍32-34度，局部區域35-36度或以上，午後降雨可能會較為降溫，因為濕度很高，體感上仍相當悶熱不舒服。

吳聖宇指出，明天開始隨太平洋高壓逐漸西伸增強，台灣附近風向改變為偏南到東南風，水氣較為減少，天氣型態大致恢復夏季型，各地上午多雲到晴，午後在山區有熱對流發展、擴散帶來局部雷雨機會，降雨明顯縮減、偏向山區為主，平地部分降雨往西半部轉移，出現大雷雨機會跟著降低。

夏季午後雷雨天氣預估持續到周末(21-22日)，吳聖宇說，下周一(23日)之後，太平洋高壓勢力較為減弱東退，熱對流雷雨又明顯增多。明起午後雷雨減少，高溫可能更高一些，出現35-36度或以上高溫區域應該會更多。

至於熱帶擾動發展情況，吳聖宇指出，預期本周之內南邊擾動應該都沒什麼發展機會，西南季風偏弱且位置偏向南海，無法建立較為明顯的季風低壓槽，擾動發展可能性較低。要等到下周太平洋高壓慢慢減弱後，才有機會在南海到菲律賓以東海域重新建立新的季風低壓槽，才有辦法觀察低壓槽中是否有擾動發展，短時間內不必擔心會再有颱風或熱帶低壓影響台灣。