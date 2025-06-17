北市今午後有雷陣雨 較大降雨時段曝 文山、南港時雨量大
受到潮濕西南風影響，儘管今天上午天氣晴朗炎熱，不過北市災防辦提醒，台北市今天午後有雷陣雨。降雨可能較大時段為中午12時至下午4時。
北市災防辦公室提醒，今（17）日台北市受到潮濕西南風影響，水氣多且大氣環境不穩定，天氣多雲午後有雷陣雨。降雨可能較大時段為中午12時至下午4時，其中台北市市區時雨量達40毫米，文山南港山區時雨量可能達60毫米。
北市災防辦提醒，民眾中午前後外出或前往文山南港山區活動的民眾請多加留意。
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