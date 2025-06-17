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全身痠痛如遭輾壓…女大生因「慢性發炎」長期受苦 醫揭4元凶

聯合新聞網／ 綜合報導
一名年輕女大學生長期出現全身痠痛、無力與注意力難以集中等症狀，接受功能醫學評估後，才發現問題可能源自於體內「慢性發炎」。 示意圖／ingimage
一名年輕女大學生長期出現全身痠痛、無力與注意力難以集中等症狀，接受功能醫學評估後，才發現問題可能源自於體內「慢性發炎」。 示意圖／ingimage

一名年輕女大學生長期出現全身痠痛、無力與注意力難以集中等症狀，曾多次就醫卻遲遲無法找出病因。在長輩的建議下接受功能醫學評估後，才發現問題可能源自於體內「慢性發炎」。醫師指出，不良生活習慣如熬夜、久坐不運動與高糖飲食，都是導致慢性發炎的關鍵因素。

營養功能醫學專家劉博仁醫師在臉書粉專分享，這名學生因長期備戰考試，總是熬夜唸書，也常常喝手搖飲、吃加工食品。後來出現反覆的全身痠痛、肌肉僵硬，甚至早上起床就像被卡車輾過一樣，全身無力、注意力不集中，看了好幾位醫師，並且做過神經、骨科、免疫、風濕相關檢查，卻始終找不到明確原因。

後來，女學生在一位熟識的長輩建議下，找劉博仁醫師試試功能醫學的治療方式，檢測後才發現她的慢性發炎指數明顯偏高，腸道菌相也失衡、自由基偏高，並出現與自律神經及免疫系統失調相關的異常指標，這些都和「慢性纖維肌痛症」背後的系統性發炎與大腦敏感化有關。

劉醫師指出，許多文明病如糖尿病、憂鬱、失眠、肥胖等，其實與體內「低度發炎」長期存在密切相關。該學生的生活中充斥多種促炎因子，包括：

1. 長期熬夜、睡眠不規律：她常常半夜兩三點才睡，第二天精神渙散。

2. 幾乎不運動：因為身體容易疲倦，幾乎都坐著唸書，身體肌肉量明顯不足。

3. 情緒壓力大：怕考不好、怕未來沒方向，長期處於壓力荷爾蒙高漲狀態。

4. 喝手搖飲、吃加工食品：早餐常吃三明治配紅茶，晚餐為了省時間吃泡麵或速食。

上述這些因素讓身體長期處於「準備打仗」狀態，造成荷爾蒙、神經與免疫系統失調，自然也就容易產生疼痛、疲憊與身心失調的症狀。

針對此情況，劉醫師提供三大改善方向，協助患者逐步緩解症狀：

一、營養干預

補充Omega-3脂肪酸、薑黃素、維生素D3、鎂等營養素，並透過益生菌與膳食纖維調整腸道菌相，改善腸漏問題。

二、飲食調整

建議減少加工食品、甜食與紅肉攝取，改以蔬果、深海魚類、橄欖油與全穀類食物為主。

三、生活作息規律

建立健康生活習慣，包括晚上11點前就寢、每周進行三次溫和運動，以及學習正念冥想與呼吸放鬆技巧。

三周後，該名學生回診表示，「我覺得早上醒來沒那麼累了，肌肉沒那麼痛，也沒那麼容易煩躁了」。

劉博仁醫師強調，慢性疼痛往往並非單一病因導致，而是整體身體機能失衡的表現。只要找出生活中的「促炎因子」，並採取全方位的調理策略，體內發炎狀態是有機會獲得改善的。

他也呼籲，若有長期痠痛、疲倦、腦霧、焦慮、失眠的困擾，切勿忽視慢性發炎的可能性，應找到背後的原因，並且從飲食與生活中排除「促炎因子」，相信身體發炎一定會獲得大幅度的改善。

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