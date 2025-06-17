影／北捷板南線車門異常…調整班距 轉乘站月台爆滿人潮 民眾罵翻了

北捷板南線今早8時左右發生列車異常狀況，影響班距運行，由於正值上班及上學的尖峰時間，除了轉乘的站點的月台層塞滿人潮外，一般站點也是出現等車人潮。北捷表示，初步了解為車門異常所致，影響1100名乘客，目前調整班距。

有民眾拍下轉乘中和新蘆線的捷運忠孝新生站，影片中看到月台層塞滿人潮，以致於轉乘民眾無法上下樓到月台。更可見不少民眾無奈滑著手機，乾等列車進站。另外，台北車站及西門站點，也略出現人潮。

北捷表示，板南線善導寺站往南港展覽館站方向一部列車，在8時03分因車門安全迴路異常，行控中心基於旅客安全並依照SOP於忠孝新生站，請車上約1100位旅客換乘後續列車，處理時間約10分鐘，目前班距調整中。

北捷表示，處理期間，行控中心調整班距及調度列車因應，並加強相關車站、列車廣播及人員引導，車門安全迴路異常原因，將於送回機廠後詳查。