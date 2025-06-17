要出梅了？粉專：今午後雷雨近期最旺盛 周三起進入標準夏天

今天出門要帶傘。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，氣象署最新預報顯示，今天台灣上空大氣環境極度不穩定，各地準備交手午後大雷雨。

由於西南風持續吹，水氣量豐沛，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，光是昨晚到今早，各地就已經會有不定時的降雨出現。而等到今天白天，熱對流條件滿足後，全台都有機率出現午後雷雨，尤其大台北地區、全台山線雨勢可能很大。需留意瞬間強降雨、雷擊、強陣風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，不過，目前看，今天應該就是近期午後雷雨最旺盛的一天。周三過後，太平洋高壓緩緩增強，大多數地方的天氣就會逐漸穩定下來，就此出梅，進入標標準準的夏天。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。