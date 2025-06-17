要下雨了！上午中部以北恐有短暫雨 午後雨區擴大雨勢增加

今天還是熱，但水氣增加，要下雨了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日水氣略增，大氣不穩定，各地多雲時晴，上午中部以北偶有局部短暫降雨的機率，午後中部以北、東半部地區及南部山區有局部陣雨或雷雨機率，有較大雨勢。

吳德榮指出，今各地氣溫微降仍偏熱，東南部因氣流過山沉降、慎防38度以上高溫。今各地區氣溫為：北部24至33度、中部23至34度、南部23至35度及東部23至38度。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮說，明日至下周四(18至26日)各地大致為晴時多雲，天氣偏熱；山區午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

吳德榮表示，最新(16日20時)歐洲模式模擬顯示，未來10天無「梅雨鋒面」南下的跡象；系集模擬亦顯示，未來10天西北太平洋「熱帶擾動」發展的機率並不高，「熱帶低壓」約在20%以下；萬一發展為「輕颱」，亦無侵擾台灣的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。