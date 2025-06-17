聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／照顧住院婆婆 看護巧手相助

聯合報／ 文／李淑華（高市鳳山）
感謝小萍及護理師相助，婆婆日漸清醒，臉色紅潤。圖／李淑華提供
感謝小萍及護理師相助，婆婆日漸清醒，臉色紅潤。圖／李淑華提供

兩年前凌晨1點左右，護理之家通知我，婆婆因為血糖飆高到400多，送去醫院急診。我連夜趕往醫院照料，醫師說：「需要住院，今天有病房。」我便在醫院陪婆婆，當時她有點昏迷，護理師吊好點滴，要我在這裡好好顧著，因為臨時發生，我只好留訊息給董娘請假。

護理師要我記錄婆婆的三餐重量及尿液㏄數，細心教我，我從沒過這樣的經驗，慌了！這時候想到之前在家裡照顧婆婆的看護小萍，也不管三更半夜的，趕緊打給小萍。小萍接了電話，我將事情原委跟她說，由於她有空檔，答應我來照顧婆婆，並說早上會到醫院，我放下心，感謝老天保佑，一切都順利。

我躺在陪病床上，翻來覆去的，婆婆一動或唉叫，我就驚醒並安撫。還好順利度過這清晨，婆婆也稍微清醒跟我講話，眼睛一直看著這陌生的地方，護理師拿了牛奶，叮囑一定要讓她喝。

6點小萍來了，俐落輕巧的手換好婆婆的衣服及尿布，耐心地的哄著她，用吸管慢慢地喝牛奶，婆婆總是喝了一口就說：「不要喝了，我吃飽了，要回家！」我們倆在旁邊哄邊喝，總算喝了半瓶多。

婆婆隱約知道是小萍，邊喝邊摸她，感謝小萍及護理師相助，婆婆日漸清醒，臉色紅潤，我都請早上的假，學會記錄，跟小萍輪流早晚班來照看婆婆。

延伸閱讀

他到診所看感冒「不願抽血」 護理師仍拿針頭插入挨告

病患家屬踹傷2嘉義長庚護理師 檢方從重依醫療法起訴

「以為被掛電話」男衝到醫院病房狠踹2護理師 嘉檢起訴

台東東成監獄傳暴力事件！護理師請他寫下身體狀況 收容人卻持筆攻擊

相關新聞

國人10大死因…癌症連43年居首 自殺隔14年再上榜

衛福部昨公布一一三年國人十大死因，癌症連續四十三年位居首位，去年共有五萬四○三二人死於惡性腫瘤，平均每九分四十五秒就有一...

自殺重返10大死因…青中壯世代 自殺死亡率創新高

衛福部公布一一三年國人十大死因，十四年後自殺重返十大死因，排名第十，其中二十五至四十九歲等年輕、中壯族群每十萬人標準化死...

積欠退費、退票… 5旅行社勒令停業

疫後旅遊熱度未減，旅行社因財務狀況衍生消費糾紛也層出不窮。交通部觀光署公告今年上半年勒令停業名單，共忘憂草國際旅行社、晟...

健康主題館／吃對澱粉有妙招 熱量低又飽腹

夏天到了，氣候炎熱食欲差，是減重好時機，「抗性澱粉」不易消化的特性，被喻為助瘦神隊友。大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，抗性澱...

日常生活6大關鍵行動 可延緩失智上身

兩款備受期待的阿茲海默症免疫治療藥物即將在明天（18日）開打，根據臨床研究結果，施打藥物可以延後輕度失智症病情退化4至5...

五十肩莫輕忽 症狀逾3個月應就醫

50歲的陳先生是一位上班族，最近半年來右肩疼痛日益加劇，尤其在早晨或夜晚特別明顯，連穿脫衣服、舉手都困難。他原以為只是肩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。