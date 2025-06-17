健康你我他／照顧住院婆婆 看護巧手相助

兩年前凌晨1點左右，護理之家通知我，婆婆因為血糖飆高到400多，送去醫院急診。我連夜趕往醫院照料，醫師說：「需要住院，今天有病房。」我便在醫院陪婆婆，當時她有點昏迷，護理師吊好點滴，要我在這裡好好顧著，因為臨時發生，我只好留訊息給董娘請假。

護理師要我記錄婆婆的三餐重量及尿液㏄數，細心教我，我從沒過這樣的經驗，慌了！這時候想到之前在家裡照顧婆婆的看護小萍，也不管三更半夜的，趕緊打給小萍。小萍接了電話，我將事情原委跟她說，由於她有空檔，答應我來照顧婆婆，並說早上會到醫院，我放下心，感謝老天保佑，一切都順利。

我躺在陪病床上，翻來覆去的，婆婆一動或唉叫，我就驚醒並安撫。還好順利度過這清晨，婆婆也稍微清醒跟我講話，眼睛一直看著這陌生的地方，護理師拿了牛奶，叮囑一定要讓她喝。

6點小萍來了，俐落輕巧的手換好婆婆的衣服及尿布，耐心地的哄著她，用吸管慢慢地喝牛奶，婆婆總是喝了一口就說：「不要喝了，我吃飽了，要回家！」我們倆在旁邊哄邊喝，總算喝了半瓶多。

婆婆隱約知道是小萍，邊喝邊摸她，感謝小萍及護理師相助，婆婆日漸清醒，臉色紅潤，我都請早上的假，學會記錄，跟小萍輪流早晚班來照看婆婆。