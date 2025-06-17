五十肩莫輕忽 症狀逾3個月應就醫

50歲的陳先生是一位上班族，最近半年來右肩疼痛日益加劇，尤其在早晨或夜晚特別明顯，連穿脫衣服、舉手都困難。他原以為只是肩膀拉傷，自行熱敷與休息，卻未見改善。就醫診斷為「五十肩」，接受肩關節囊擴張術與徒手治療後，肩部活動度顯著改善，疼痛也逐漸緩解。

五十肩學名「沾黏性關節囊炎」，是肩關節囊因慢性發炎而變得緊縮、沾黏，導致肩部活動受限與疼痛的疾病。常發生於40至60歲之間，好發於久坐族與不常運動者。

五十肩可透過病史詢問與理學檢查來診斷，檢查重點包括肩膀的主動與被動活動範圍是否受限；X光、超音波或核磁共振（MRI）檢查有助於排除其他肩部疾病，如旋轉肌腱撕裂、鈣化肌腱炎或肩關節退化。

五十肩治療目標為減輕疼痛與恢復活動度，常見4種治療方式:

1.藥物治療：如非類固醇消炎藥或局部注射類固醇。

2.儀器治療：包括熱敷、電療、震波等。

3.徒手治療：物理治療師進行關節鬆動術、筋膜放鬆及牽拉手法，改善關節活動度。

4.肩關節囊擴張術：注射藥劑進入肩關節囊內，以撐開沾黏的關節囊。

對於五十肩關節活動明顯受限時，可採肩關節囊擴張術治療，醫師將針頭插入肩關節腔內，注入生理食鹽水、類固醇與局部麻醉混和藥液，把緊縮的關節囊撐開，可以緩解疼痛、擴張關節囊、改善活動度。且應盡快開始肩關節徒手治療，以鞏固治療成果。當天避免劇烈運動，初期可能有些微痠脹，屬正常現象。後續應規律進行徒手治療與運動訓練來加速康復。

五十肩不可輕忽，若症狀持續超過3個月或影響日常生活，建議接受專業診斷與治療。肩關節囊擴張術搭配徒手治療，是改善僵硬與疼痛的有效途徑，早期介入、積極復健，是重拾肩膀靈活的關鍵。