日常生活6大關鍵行動 可延緩失智上身

兩款備受期待的阿茲海默症免疫治療藥物即將在明天（18日）開打，根據臨床研究結果，施打藥物可以延後輕度失智症病情退化4至5年，推估國內符合此藥物使用的輕度失智者可能近10萬人。但是，18個月全自費檢查與藥物使用金額高達150萬元，為失智者帶來新希望，卻也帶來巨大財務壓力。

天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑表示，失智症的病程一般8至10年，愈早確診可及早介入治療，也常見病程高達15至20年以上者。若以失智中位數餘命7.69年來計算，失智照顧每年成本約10萬到40萬元不等，整個病程的照顧經費可能高達400萬至1000萬元。

新核准上市兩款免疫治療藥物，其作用機制為清除腦中的「類澱粉蛋白」，但對於認知功能的改善並無直接幫助。陳俊佑說，單靠藥物並不足以應對失智症，更重要的是及早進行「生活型態再設計」，強調六大關鍵行動，即腦動、身動、人際互動、健康飲食、充足睡眠及慢性病管理。

以失智症最主要記憶障礙來說，失智症的健忘與一般人的健忘不同，患者的記憶喪失是持續性、漸進性且不是偶爾才發生。這些會影響日常工作或生活功能，包括有時會找不到回家的路，更嚴重的會忘記如何穿衣服、吃飯或如何洗澡。

「失智症的早期症狀通常不會立即被發現，要靠家人仔細觀察才能發現。」陳俊佑說，台灣高齡化速度全球居冠，多數研究證實，透過心智活動、體能訓練、壓力紓解及健康飲食等生活再造，有很大機會可以預防及延緩症狀。

陳俊佑強調，即使不適合失智症新藥的輕度失智者，也不要放棄自己，透過健腦生活型態的養成，有許多個案也是讓自己的疾病一直維持在輕度多年。「我們能做的，是將輕度失智的時間延長，延緩退化的速度。」