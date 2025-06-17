台大醫院院長吳明賢 將接台大醫學院院長

台大醫院昨舉辦一三○年院慶音樂會，總統賴清德致詞時肯定台大為國人最信賴、照顧困難病人最重要的醫院，並開起院長吳明賢玩笑，說吳為「壓力最小的人」，將卸下繁重工作，而下一個工作已經找好了，做完台大醫院院長，接著台大醫學院院長，這應是第一人。

賴清德表示，很高興回到醫界，看到好久不見的同學，很榮幸受邀共聚一堂，慶祝這個非凡的時刻。他特別代表全國人民感謝台大醫院一三○年來對台灣國家、社會跟人民的貢獻，台大醫院平時是人民健康的守護神，在疫情期間守護整個社會安定跟健康，且教學研究一直走在最前端，引領台灣進步。

賴清德說，身為醫界的一分子，當台灣的總統，總想著還能額外做些什麼？因此，他結合醫界跟社會各界推動健康台灣，讓國人更健康、國家更強。國人平均餘命雖延長，但不健康年數卻仍偏高，目標希望八年內讓國人平均餘命從七十九歲延長到八十二歲，不健康年數也能從占比百分之十下降到百分之八。

賴清德強調，為達到目標，首先為癌症防治，在國人十大死因排行中，癌症連四十三年奪冠，因此，必須更積極推動篩檢，今年政府增四十億經費，讓篩檢年齡下降、擴大範圍，以期早期發現、治療，這部分也感謝台大醫院支持。

賴清德說，現代社會大家壓力都很大，不過，現場壓力最小、最輕鬆的應該是院長吳明賢，即將卸下繁重工作，下一步工作都找好了，這是雙喜臨門，「台大醫院院長做完，馬上有下一個醫學院院長的工作，你應該是第一個。」

查詢台大醫院院史，共有杜聰明、魏火曜、楊思標等三名台大醫院院長，曾兼任或高升台大醫學院院長，但年代久遠，吳明賢為四十年來第一人。

對於台灣大學副校長張上淳，總統則笑著說，「張副校長你要小心一點，你可能要升到校長了。」

吳明賢表示，台大醫院一三○年歷史猶如台灣醫療現代化的縮影，從常德街的紅磚舊大樓，到中山南路的新大樓，以及癌症防治中心、兒童醫院的興建，以「醫學共體」模式打造隱形的護國神山。

為何台大醫院能夠穩居國內醫界龍頭？吳明賢表示，台大定位為世界第一流的大學醫院，希望促成其他醫院及藥廠的參與，一起組國家隊打世界盃，將台灣醫療的影響力發揮到全球。面對ＡＩ浪潮，台大致力醫療趨勢三支箭：精準健康、智慧醫療、尖端醫療，持續推動產官學研發計畫。