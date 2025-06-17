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肺癌連21年居癌症死亡榜首 攝護腺癌、卵巢癌死亡率升

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
十大癌症死亡排行，肺癌連續廿一年名列第一。記者林澔一／攝影
十大癌症死亡排行，肺癌連續廿一年名列第一。記者林澔一／攝影

最新國人十大死因報告出爐，癌症連續四十三年位居榜首，其中肺癌連續廿一年名列第一，一一三年共奪走了一萬四九五人性命。進一步分析標準化死亡率，絕大部分癌症均呈下降態勢，唯有攝護腺癌卵巢癌上升，原因在於缺乏實證有效的篩檢，較難早期發現。

一一三年十大癌症死亡排行，第一名為氣管、支氣管和肺癌（一萬四九五人）、肝和肝內膽管癌（七五一三人）、結腸、直腸和肛門癌（七○○七人）、女性乳癌（三○五○人）、前列腺癌（一八九七人）、口腔癌（三六八七人）、胰臟癌（二九七○人）、胃癌（二二二一人）、食道癌（二○七六人）、卵巢癌（七九九人）。

衛福部統計處科長呂淑君表示，一一三年癌症死亡人數五萬四○三二人，較一一二年增九○六人，每十萬人口因癌症死亡為二三○點八人，標準化死亡率為每十萬人口一一三點三人。其中，肺癌、肝癌、結腸直腸癌連續廿一年居前三名。

攝護腺癌、卵巢癌死亡人數上升，國健署副署長賈淑麗表示，攝護腺癌上升主因為人口老化，患者年齡中位數持續在八十二歲。再者，攝護腺癌、卵巢癌缺乏實證有效的篩檢，較難早期發現、早期治療，以致死亡率上升。

賈淑麗說，國健署長期推動癌症篩檢，讓癌症死亡率逐年降低，去年四八一萬人次接受公費成人癌篩，發現癌前病變及已罹患癌症達六點一萬人，五點一萬人為癌前病變，罹癌者為一萬人，且罹癌者中約九成為早期癌症。預估今年度癌篩人數可增至六七七萬人次，找出七點七萬名癌前病變及已罹患癌症患者。

肺癌 死亡 攝護腺癌 卵巢癌

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