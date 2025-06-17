新冠肺炎 退出國人10大死因

一一三年國人十大死因，新冠肺炎位居第十四名，掉出前十大排行。衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，一一二年共有八九六二人死於新冠肺炎，排名第六名，去年降至二九六二人，預估今年死亡人數不到一千人，將跌出廿名外。

羅一鈞表示，一一三年新冠死亡個案為二九六二人，與前一年相較，減少六○○○人，標準化死亡率減少百分之六十八點一。肺炎死亡人數以六十五歲以上減少最多，自八○二一人降至二六八八人，降幅達百分之六十六點五。關鍵在於疾管署持續提供公費新冠疫苗、抗病毒藥物，降低重症及死亡風險。

今年截至六月二日，新冠肺炎死亡人數八十一例，較去年同期一○○○人，幾乎銳減，羅一鈞預估，今年新冠死亡人數應該不到一○○○例，國人死因排名將跌至廿名之外。

疾管署統計，上周新冠門診急診就醫約六點八萬人次，較前一周降低百分之五至六，羅一鈞表示，原先預估單周上看廿萬人就醫，但現在最高僅七萬人次，預估這波疫情持續到八月初。

「今年秋冬仍有一波新冠疫情。」羅一鈞表示，疾管署將於十月一日開打流感、新冠疫苗，因明年農曆年時間較晚，新冠疫情會不會在明年一、二月上升，須持續觀察。

肺炎位居國人十大死因第三名，一一三年死亡人數一萬七二五九人，較前一年增加五五七人，若從標準死亡率觀察微幅上升約百分之○點六。羅一鈞說，高齡化社會，許多長者罹患慢性病，感染肺炎後住院，不幸引發重症及死亡。疾管署將持續推動公費肺炎鏈球菌接種。