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自殺重返10大死因…青中壯世代 自殺死亡率創新高

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
職場、經濟壓力沉重，加上詐騙案層出不窮，相隔十四年，自殺重返國人十大死因排行，去年共四○六二人，其中廿五至四九歲族群每十萬人口自殺率均創下歷史新高，圖為示意圖。記者曾學仁／攝影
職場、經濟壓力沉重，加上詐騙案層出不窮，相隔十四年，自殺重返國人十大死因排行，去年共四○六二人，其中廿五至四九歲族群每十萬人口自殺率均創下歷史新高，圖為示意圖。記者曾學仁／攝影

衛福部公布一一三年國人十大死因，十四年後自殺重返十大死因，排名第十，其中二十五至四十九歲等年輕、中壯族群每十萬人標準化死亡率各創下新高。台灣自殺防治學會研判應與職場、經濟等壓力因素有關，近年詐騙案件頻傳，部分被害人自覺人生無望，選擇輕生。

據統計，一一三年自殺人數達四○六二人，較一一二年增加一六四人，增幅百分之四點二，每十萬人口十七點四人因自殺死亡，標準化死亡率為每十萬人口十三點四人。進一步分析年齡，○至十四歲十九人自殺、六十五歲以上一一二○人，均較前一年減少。

令人擔憂的是，其他年齡層自殺人數明顯增加，十五至廿四歲族群二七四人自殺、廿五至四十四歲一二四四人、四十五至六十四歲則有一四○五人自殺身亡，均呈上升。此外，二十五至四十九歲等黃金世代自殺死亡率更創紀錄，每十萬人標準化死亡率均為歷史新高。

逾65歲長者輕生人數下降

衛福部心理健康司代理司長鄭淑心表示，自殺問題是許多亞洲國家的巨大挑戰，特別是日、韓、香港、新加坡、澳洲等。我國青中壯世代自殺死亡率持續上升，為此，去年八月推出青壯世代心理健康支持方案，截至今年五月，使用人數達五萬四千多人，顯示青壯世代確有心理諮商需求。

六十五歲以上長者自殺人數下降，鄭淑心指出，與@@@憂鬱症@@@篩檢有關，去年有七十萬名六十五歲以上長者接受憂鬱症篩檢，如有憂鬱傾向即啟動轉介治療，透過藥物及心理輔導、行為治療，降低自殺風險。

對現行自殺防治策略，台灣自殺防治學會理事長呂淑貞認為，仍有待加強，因為不同年齡層有著不同的情緒困擾、自殺風險因子，但目前促進心理健康及自殺防治經費「真的偏低」，政府應該提高經費。

年輕族群易因感情想不開

研究發現，十五至二十四歲年輕族群自殺危險因子為感情受挫、工作適應不良等。中壯年族群自殺人數增加，則與職場、經濟等壓力因素有關；六十五歲以上族群常因孤獨感、無價值感、或久病不癒不想脫累家人等因素，而選擇輕生。

「詐騙案件眾多，有人被騙後，將房子融資了，最後房子不保了，自殺案件當然有所增加。」呂淑貞說，政府應該積極遏止詐騙案件發生，否則一人被騙，可能整個家庭受到重創。民眾如遭詐騙，務必請熟悉法律的人協助，降低損失。

至於自殺方式，以「採用氣體及蒸氣」自殺人數增加最為明顯，一一三年較一一二年增加一四六人，增幅百分之十八點九，呂淑貞表示，目前實體通路販售木炭，都在外包裝加註警語，店員也會多加提醒，但外送管道多，建議外送人員也能成為「自殺守門人」，注意訂購木炭者的身心狀況。

圖／聯合報提供
圖／聯合報提供

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