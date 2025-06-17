國人10大死因…癌症連43年居首 自殺隔14年再上榜

衛福部昨公布一一三年國人十大死因，癌症連續四十三年位居首位，去年共有五萬四○三二人死於惡性腫瘤，平均每九分四十五秒就有一人死於癌症，較一一二年九分五十三秒，快轉八秒。此外，在十四年後，自殺重返十大死因，四○六二人自殺身亡。

統計顯示，一一三年整體死亡人數合計廿萬一三八三人，每二分卅七秒就有一人死亡，較一一二年減少四一九二人，死亡時鐘二分卅三秒慢了四秒，標準化死亡率為每十萬人口八二○點二人，降幅達百分之二點三，主因是新冠肺炎減少六○○○人，糖尿病少九六二人。

最新國人十大死因排行，分別為惡性腫瘤（五萬四○三二人）、心臟疾病（二萬三二七六人）、肺炎（一萬七二五九人）、腦血管疾病（一萬二四六三人）、糖尿病（一萬六六三人）、高血壓性疾病（八九二八人）、事故傷害（ 六九二四人）、慢性下呼吸道疾病（六一九三人）、腎炎腎病症後群及腎病變（五六七九人）、自殺（四○六二人）。

衛福部統計處長李秋嬿表示，一一三年十大死因死亡人數合計十四萬九四七九人，占總死亡人數百分之七十四點二，與一一二年相比，分析一一三年標準化死亡率，除肺炎、自殺上升，餘均下降，其中以糖尿病、腎病症候群及腎病變、事故傷害降幅較明顯。

如以性別區分，男性十大死因前三名為癌症、心臟疾病、肺炎，統計標準化死亡率，則以肺炎上升趨勢明顯，糖尿病及慢性肝病及肝硬化則顯著下降。女性十大死因前三名與男性相同，但腦血管疾病、血管性及未明確的失智症衰老出現上升態勢，糖尿病降幅則較為明顯。

值得注意的是，新冠肺炎掉出十大死因排行，從一一二年第六名降至去年第十四名，讓原先七至十名高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變均上升一名。

進一步分析癌症死亡數據，一一三年癌症死亡人數為五萬四○三二人，較一一二年增加九○六人，每十萬人口因癌症死亡達二三○點八人，標準化死亡率為每十萬人口一一三點三人。肺癌、肝癌、結腸直腸癌連續廿一年位居前三名。觀察各癌症標準化死亡率變化，攝護腺癌、卵巢癌上升，其餘癌症下降，以胃癌、乳癌下降幅度最為明顯。

在自殺方面，一一二年位居第十一名，但一一三年則升至第十名，衛福部統計處科長呂淑君指出，一一三年自殺人數為四○六二人，相較一一二年增加一六四人，增幅百分之四點二。經年齡分析，○至十四歲及六十五歲以上族群自殺人數較前一年減少，但其他年齡層均呈上升趨勢。

圖／聯合報提供

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