積欠退費、退票… 5旅行社勒令停業

疫後旅遊熱度未減，旅行社因財務狀況衍生消費糾紛也層出不窮。交通部觀光署公告今年上半年勒令停業名單，共忘憂草國際旅行社、晟源旅行社、諦陽旅行社、翔展旅行社、富康旅行社五家，勒令停業理由包含債務糾紛、票據退票、拖欠旅客退費或由旅客自行墊付費用等，影響消費者權益。

觀光署指出，忘憂草國際旅行社因與債權人的損害賠償案，財務顯有困難已無法履行契約責任。晟源旅行社因屢次發生票據退票，財務狀況異常。諦陽旅行社積欠機票款及飯店費用，由旅客自行墊付。

翔展旅行社因財務業務異常、積欠旅客退費，財務顯有困難。富康旅行社屢次發生票據退票，財務狀況異常，顯有損害旅客權益之虞。