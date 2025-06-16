丹丹漢堡粉專遭印度男盜帳狂PO自拍照！網朝聖笑翻：進軍國際？

丹丹漢堡怎麼了？被譽為「速食界南霸天」的丹丹漢堡，深獲許多粉絲的喜愛。但是近日「丹丹漢堡－橋頭店」的臉書粉絲專頁，不知道什麼原因，大頭貼與封面照片全部變成一名疑為印度籍男子的自拍照，粉絲團也出現多則男子的直播自拍，讓網友全部笑翻，留言「寧願開到印度去也不要開到中北部」、「嘟賭嘟嘟嘟賭嘟嘟丹丹堡」、「恆河水半糖去冰」

「丹丹漢堡」旗下的各個分店，多有自己專屬的店家粉絲頁，常透過粉絲頁提供新品介紹與相關資訊。「丹丹漢堡－橋頭店」自2021年10月發布徵才訊息之後，已經多年沒有更新動態，但是自6月15日下午開始，粉絲頁大頭照、封面照均更新為一名五官深邃的蓄鬍男子自拍照，另外也多次放上個人自拍直播，內容通通與丹丹漢堡沒有任何關係。

面對「丹丹漢堡-橋頭店」的巨大轉變，也讓網友紛紛湧入朝聖，並留言「麵線很燙不要給我用手撈」、「丹丹的好吃程度 輕度 中度 重度 印度」、「怎樣這是那一杯古老神秘恆河水嗎？」、「是在預告有瑪莎拉新口味嗎 期待」、「看來總部的親家有人嫁到印度去了」隨著大批網友關注，該粉絲團的粉絲數也在短短一天快速翻倍。

面對粉絲頁疑似被駭客入侵的情況，另外一個同為「丹丹漢堡-橋頭店」的新版官方帳號，也出面澄清，表示「謝謝大家的關心..目前正在處理.」，對於網友們的提醒，官方也表示「謝謝您的關心喔，已經申訴多次，也檢舉多次了」