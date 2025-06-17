寄家招募不容易 光有愛心不夠

寄養家庭招募不易，學者建議多宣傳補助及支持寄家方案，提升誘因，也有學者主張放寬錄取標準再設法培訓。第一線的社工表示，招募時應說出寄養童「實況」，如要陪伴早療、5歲可能仍常尿床等，想成為寄家也須深思熟慮，光有愛心不夠。

師範大學社工研究所兼任副教授賴月蜜表示，寄家父母老化、戶數不足，是各縣市普遍面臨的困境，政府要多倡議並帶動風氣，國外也會請明星代言協助。

賴月蜜說，報名寄養家庭與錄取戶數比率懸殊，很多人有意願，審核時被刷掉。 一般人也不是100分才做父母，只要有心成為寄養家庭就可盡量錄取，再運用社工專業培訓，擴大寄家能量。

對於寄家的支持，賴月蜜認為喘息服務最重要，不可能全天24小時，1周7天都不休息，應連結一些資源來幫忙帶孩子，否則寄養父母壓力太大了。

基隆家扶中心社工余昱錡說，招募寄養家庭，一開始有些人就會先被法規篩選掉。說明要陪伴早療、5歲還常尿床，會破壞物品等可能狀況，又會讓一批人卻步。因為不要太快轉換家庭對小孩比較好，因此篩選寄家必須嚴格把關。

台北大學社工系兼任助理教授王淑楨表示，民眾加入寄養家庭，要不斷接受在職訓練，孩子有問題的狀況不少，照顧相當費心。孩子安置機構每月成本約4萬5000元，安置寄家約3萬元，寄家會受到層層檢視、規範及期待，許多民眾寧可當托育人員，也不願意當寄養家庭。

王淑楨說，很多民眾不了解寄養家庭制度，不知道能獲得安置費，以基隆為例，除提供寄家照顧費用，身心狀態較難照顧的孩子還加碼。寄養童如有體育、音樂等學習需求，建議各縣市政府可額外埋單，幫助孩子能有嶄新人生。