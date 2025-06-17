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剴剴案影響 寄養家庭熱度升高

聯合報／ 記者王慧瑛洪子凱／連線報導
新北家扶中心上周五辦寄養家庭招募說明會，一口氣來8組家庭，熱度超過以往。圖／新北家扶中心提供
新北家扶中心上周五辦寄養家庭招募說明會，一口氣來8組家庭，熱度超過以往。圖／新北家扶中心提供

新北每年約800件兒少安置案，寄養家庭是避風港，新北家扶中心每季定期辦招募說明會，受剴剴案影響，上周五說明會一口氣來了8組家庭，熱度明顯超過以往。部分家庭直言是受剴剴案影響，捨不得失依孩子落入不適任保母手中，願成為行動者。

新北家扶督導范淑芬說，願意來聽說明會是踏入寄養大家庭第一步，當天有報名者全家出動，有好幾組坦言是受剴剴案影響，想對對弱勢孩子付出超越血緣的愛。范說，過往說明會頂多3至5組報名，此次熱度超過預期，明顯是受新聞事件鼓動。

范淑芬對此憂喜參半，擔心負向事件帶起的反彈與憐憫，與實際意願、執行有落差。范也說，不只新北，今年3月各縣市兒保及寄養服務方案督導在台中開會，其他縣市也反映剴剴案拉高民眾投入寄養家庭意願，各地詢問電話增多。

新北家扶旗下寄養家庭有104組，昔日主力是40多歲，近年上升至55至65歲挑大梁，新生代寄養家庭育成困難，面臨世代交替瓶頸。

許多寄家父母年齡更像是祖父母，對孩子包容性更高。住新北土城的89歲邱爸、76歲邱媽當寄爸寄媽25年，陪伴失依兒少成長，今年初他們照顧的11歲男童「龍龍」出養到美國，兩人終於放下擔子退休享清福。

范淑芬指出，老齡化社會，寄養家庭老化是不可逆現象，對寄養家庭照顧者而言，健康狀態、家庭照顧資源比年齡重要，新北寄養家庭照顧者沒有強制退場的年齡上限，但70歲以上要每年提供一次健檢資料，確保健康無虞。

為多管齊下尋找寄養家庭，新北8年前發展出「類家庭」模式，讓主要照顧者與安置兒少住進社宅，現有23戶類家照顧53名孩子，今年預計再取得26戶社宅，類家能量將翻倍。社會局兒少科長劉倩如說，寄養家庭、類家庭照顧模式不同，會以最適合孩子方式來安排。

北市社會局統計，北市寄養家庭現有68組，平均年齡58歲，通過審查合格率僅30%至50%。

虐童 寄養家庭 家扶 剴剴案

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