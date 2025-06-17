雲林2對老夫妻 昨穿婚紗圓夢

68歲林連興與妻子蘇美玲結褵45年，他曾承諾經濟寬裕時重拍婚紗，但正對抗癌症，另對66歲吳永宗和妻子吳秀准結婚47年，當年因長輩過世沒宴客，為此，雲林家扶中心昨為他們辦婚禮圓夢，眾人見證下走紅毯、深情擁吻，讓觀禮民眾忍不住紅了眼眶。

這場特別的婚禮在虎尾崛頭落羽松祕境舉行，雲林家扶主委陳燦勳、副主委李萬吉擔任主婚人，縣長張麗善擔任證婚人，來自西藏哲蚌寺的喇嘛昂望嘉措格西也為新人披上哈達祝福平安；張麗善笑說，「我結婚不到40年，好像這個畫面（指接吻）已經沒有」，看到他們遇到任何風雨，都攜手同心面對挑戰，真是現代夫妻的典範。

蘇美玲說，當年與丈夫交往3個月就閃婚，到照相館拍攝結婚照，但洗出來不好看，林連興承諾有機會再重拍一次，沒想到後來家中經濟困頓，林連興又罹患胰臟癌4期，正積極抗癌。對於重拍婚紗照、辦婚禮，蘇美玲說「前一晚開心到睡不著覺」，覺得自己好美；林連興感謝妻子跟著他一起走過艱辛的日子。

另，吳永宗與吳秀准當年交往1年，家中長輩過世，趕在百日內完婚，沒有婚禮、婚紗照，吳永宗說，原想有機會要補償、讓她感受穿上婚紗的喜悅，如今在家扶中心的協助下終於圓夢，非常開心。

陳燦勳表示，家扶中心服務雲林縣近千戶的弱勢家庭，祖父母均健在的有97戶，經訪視，有57戶祖父母結婚時未能穿婚紗拍照，盼此次行動讓他們圓夢、沒遺憾。