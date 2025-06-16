母親身體出狀況...感念救護人員緊急送醫 企業家捐救護車

有南企業有限公司捐贈一輛救護車給台南市消防局，今天下午舉辦捐贈典禮，市長黃偉哲出席致意，讚揚企業善盡社會責任，回饋大眾，為城市注入溫暖力量，展現企業與政府攜手守護市民健康與安全的良好典範；期盼有更多企業加入公益行列，共同打造更有愛的城市。

有南企業執行長陳林宏及總經理陳林琮表示當年因母親身體出現狀況，呼叫救護車，緊急將人送至醫院急救，感念救護人員無私照護，因此各子公司發起捐贈救護車，希望幫助更多需要幫助的人，讓生命能夠在第一時間得到緊急協助，今天下午在永華市政中心2樓辦理捐贈。

黃偉哲表示，感謝有南企業發揮企業精神，市區救護車使用次數及里程數頻率高，是守護市民生命重要裝備，在爭分奪秒的危急時刻，更是生死攸關的關鍵；有良好的硬體設施，才能保障更多市民的生命安全，他代表台南市全體市民，感謝有南企業捐車。