自殺重回十大死因 專家：與詐騙有關 人生無望選擇輕生

衛福部今公布113年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）仍占據首位，這已是從民國71年（1982年）起，連續43年蟬聯國人十大死因榜首。另外，蓄意自我傷害（自殺）經14年後再度回到十大死因，排名第十。台灣自殺防治學會表示，目前促進心理健康及自殺防治的經費「真的偏低」，呼籲政府應提高防治經費，多加重視。

去年十大死因依序為，惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、自殺。

台灣自殺防治學會理事長呂淑貞說，經全國22縣市資料庫分析，包括兒童、青少年及女性自殺率均有上升趨勢，若以年齡層區分，15至24歲族群可能是受到感情、新鮮人步入社會適應等問題；中壯年族群自殺人數增加原因，可能是職場、經濟等壓力；65歲以上族群自殺傾向多因為孤獨感、認為自己無價值感、或久病不癒不想脫累家人等，但現已有長照2.0照顧，可降低老年人自殺。

呂淑貞指出，若以自殺方式分析，採用氣體及蒸氣自殺人數，據統計，113年較112年增加146人，增幅為18.9%，目前實體通路在木炭上都會加註警語，販售的店員也會多注意，但現在外送商品管道多，建議外送人員成為「自殺守門人」。

「現在詐騙案件多，有人將房子融資了，被詐騙後，房子也不保了，恐增加自殺案件。」呂淑貞說，這類的詐騙事件一定要著手減少，避免整個家庭都受到影響，民眾遇到相關事件時，也務必請熟悉法律的人協助，降低損失。

呂淑貞說，從小到大都應該重視心理健康，教育部目前正推廣「社會情緒學習」，而要感覺幸福感，應重視人際關係，如同儕的支援、家庭的協助等，目前促進心理健康及自殺防治的經費「真的偏低」，呼籲政府應多加重視，加以提高。民眾也要注意自己的心理健康，每個人也都要注意周遭的朋友及家人，並及時通報，預防勝於治療。

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