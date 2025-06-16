快訊

內唐亞胡拋震撼彈：川普去年競選2度遇暗殺 「伊朗是主謀」

攸關75萬租屋族 中央函租金補貼須自籌40% 北市痛批：亂搞

一度引起衝突...人生首個生日沒了 助台中黑戶青年里長曝原因

聽新聞
0:00 / 0:00

自殺重回十大死因 專家：與詐騙有關 人生無望選擇輕生

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣自殺防治學會理事長呂淑貞說，經全國22縣市資料庫分析，包括兒童、青少年及女性自殺率均有上升趨勢，若以年齡層區分，中壯年族群自殺人數增加原因，多為受到職場、經濟等壓力，呼籲政府應提高防治經費，多加重視。本報資料照片
台灣自殺防治學會理事長呂淑貞說，經全國22縣市資料庫分析，包括兒童、青少年及女性自殺率均有上升趨勢，若以年齡層區分，中壯年族群自殺人數增加原因，多為受到職場、經濟等壓力，呼籲政府應提高防治經費，多加重視。本報資料照片

衛福部今公布113年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）仍占據首位，這已是從民國71年（1982年）起，連續43年蟬聯國人十大死因榜首。另外，蓄意自我傷害（自殺）經14年後再度回到十大死因，排名第十。台灣自殺防治學會表示，目前促進心理健康及自殺防治的經費「真的偏低」，呼籲政府應提高防治經費，多加重視。

去年十大死因依序為，惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、自殺。

台灣自殺防治學會理事長呂淑貞說，經全國22縣市資料庫分析，包括兒童、青少年及女性自殺率均有上升趨勢，若以年齡層區分，15至24歲族群可能是受到感情、新鮮人步入社會適應等問題；中壯年族群自殺人數增加原因，可能是職場、經濟等壓力；65歲以上族群自殺傾向多因為孤獨感、認為自己無價值感、或久病不癒不想脫累家人等，但現已有長照2.0照顧，可降低老年人自殺。

呂淑貞指出，若以自殺方式分析，採用氣體及蒸氣自殺人數，據統計，113年較112年增加146人，增幅為18.9%，目前實體通路在木炭上都會加註警語，販售的店員也會多注意，但現在外送商品管道多，建議外送人員成為「自殺守門人」。

「現在詐騙案件多，有人將房子融資了，被詐騙後，房子也不保了，恐增加自殺案件。」呂淑貞說，這類的詐騙事件一定要著手減少，避免整個家庭都受到影響，民眾遇到相關事件時，也務必請熟悉法律的人協助，降低損失。

呂淑貞說，從小到大都應該重視心理健康，教育部目前正推廣「社會情緒學習」，而要感覺幸福感，應重視人際關係，如同儕的支援、家庭的協助等，目前促進心理健康及自殺防治的經費「真的偏低」，呼籲政府應多加重視，加以提高。民眾也要注意自己的心理健康，每個人也都要注意周遭的朋友及家人，並及時通報，預防勝於治療。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

長照 詐騙 腫瘤 族群 家人 孤獨

延伸閱讀

自殺重回10大死因 專家促重視防治預算

都會區需求爆增！北市2行政區1心衛中心達標 林奕華：盼中央完善制度

逢甲大學校樹壓死碩一生 專家：根基部有類褐根菌的網狀格紋

新冠肺炎跌出國人十大死因 羅一鈞：秋冬還有一波疫情

相關新聞

稽查發現老鼠屎！台中林酒店被爆老鼠亂竄 業者回應了

台中市知名五星級酒店「林酒店」曾被爆料老鼠橫行，昨有網友在臉書社團，指酒店三樓鼠患最為嚴重，數量多，體型巨大，甚至有些跟...

氣象署發布大雷雨警報 2縣市慎防冰雹、9級強陣風

中央氣象署今下午4時57分發布大雷雨即時訊息，並持續到晚間6時，警戒區域包含屏東縣、高雄市；另也發布屏東山區暴雨，影響時...

自殺重回十大死因 專家：與詐騙有關 人生無望選擇輕生

衛福部今公布113年國人十大死因，癌症（惡性腫瘤）仍占據首位，這已是從民國71年（1982年）起，連續43年蟬聯國人十大...

搭熱氣球首選！台灣好行縱谷鹿野線 邊停邊玩再送門票

隨著台灣國際熱氣球嘉年華即將於7月登場，台灣好行也推出「縱谷鹿野」新路線。從台東出發的縱谷鹿野線，前年改為郵輪式公車後、...

再熱7天！明天氣最不穩 北台灣午後慎防局部豪雨

明天是未來1周天氣最不穩定的1天，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，清晨起西半部就有局部短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，午後桃園...

盼擺脫行人地獄！內政部票選全台10大優先改善路段出爐

為擺脫「行人地獄」，內政部去年推出全民參與街道改善平台，今天公布第2梯次民眾票選全台優先改善路段共10處，包括新北市淡水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。