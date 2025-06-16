快訊

美軍隨意步伐引關注...川普閱兵遭陸網群嘲：還不如大陸高中生的軍訓

影／賓士路口猛撞！左轉重機斷兩截 騎士「噴飛骨折」影片曝光

自殺重回10大死因 專家促重視防治預算

中央社／ 台北16日電

自殺死亡數攀升，時隔14年重回國人10大死因，專家認為，各縣市心理健康與自殺防治的預算普遍偏低，呼籲擴編心理健康與自殺防治預算，強調資源連結與去污名化的重要性。

根據衛生福利部統計處資料顯示，113年自殺死亡人數為4062人，較112年增164人，增幅為4.2%，每10萬人口有17.4人因自殺死亡，自殺標準化死亡率為每10萬人口13.4人；113年0至14歲、 65歲以上自殺死亡人數較112年下降， 其餘年齡層均呈上升。

台灣自殺防治學會理事長呂淑貞今天接受媒體聯訪時表示，全台22縣市資料庫分析發現，在兒童與青少年族群自殺情形明顯攀升，尤其是女性。青少年面臨校園壓力、情感問題與初入職場的不確定性，加上目前正值畢業季，新鮮人適應職場的挑戰也成為風險因素。

呂淑貞說，中壯年族群因職場壓力、經濟變動、通膨及財務困難等因素，再加上精神疾病盛行率上升，家庭暴力與家庭安全問題也使得相關族群成為高風險對象。自殺者「不是想死，而是活不下去」，因此社會必須提供支持與協助，讓感到絕望的人有機會重新站起來。

呂淑貞呼籲，應針對不同族群設計多元化的健康促進與自殺防治計畫，包括學校教育、家庭教育與職場健康教育。心理健康教育應從小扎根，社會情緒學習至關重要，網路雖可提供交友平台，但現實生活中的快樂與支持更不可或缺，家庭與同儕關係在其中扮演重要角色。

呂淑貞表示，各縣市心理健康與自殺防治的預算普遍偏低，建議中央與地方政府擴編相關資源，協助民眾了解如何尋找與連結資源，推動去污名化行動，若一個人長期壓抑、無法釋放壓力，如同高壓鍋終將爆炸。快樂需要被營造，預防勝於治療。

呂淑貞以氣體蓄意自我傷害為例說明，據統計，相關人數有上升趨勢，113年較112年增加146人，整體上升18.9%，男性增加12.8%、女性攀升39.3%，除了家庭與職場需及時關懷周圍的人們，實體商店與外送平台也應該成為自殺防治守門員，適時關懷、通報可能挽救生命。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

職場 死亡率 族群

延伸閱讀

都會區需求爆增！北市2行政區1心衛中心達標 林奕華：盼中央完善制度

一表看北士科15大建案 專家：未來軟橋段每坪上看150萬元

00919小資版本？錯過最後上車日免擔心！市場預估：00961首配表現值得期待

輝達在台徵才年薪上看550萬元！企業大搶才 專家建議高中開始培育

相關新聞

稽查發現老鼠屎！台中林酒店被爆老鼠亂竄 業者回應了

台中市知名五星級酒店「林酒店」曾被爆料老鼠橫行，昨有網友在臉書社團，指酒店三樓鼠患最為嚴重，數量多，體型巨大，甚至有些跟...

氣象署發布大雷雨警報 2縣市慎防冰雹、9級強陣風

中央氣象署今下午4時57分發布大雷雨即時訊息，並持續到晚間6時，警戒區域包含屏東縣、高雄市；另也發布屏東山區暴雨，影響時...

搭熱氣球首選！台灣好行縱谷鹿野線 邊停邊玩再送門票

隨著台灣國際熱氣球嘉年華即將於7月登場，台灣好行也推出「縱谷鹿野」新路線。從台東出發的縱谷鹿野線，前年改為郵輪式公車後、...

再熱7天！明天氣最不穩 北台灣午後慎防局部豪雨

明天是未來1周天氣最不穩定的1天，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，清晨起西半部就有局部短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，午後桃園...

鄭光遠正式接任台鐵董座 企工籲盡速提出薪資改革時程

高鐵前董事長鄭光遠今正式轉任台鐵董事長，並強調將貢獻所長努力達成「安全、準點與便捷」3大目標，同時加強橫向溝通、檢視工作...

盼擺脫行人地獄！內政部票選全台10大優先改善路段出爐

為擺脫「行人地獄」，內政部去年推出全民參與街道改善平台，今天公布第2梯次民眾票選全台優先改善路段共10處，包括新北市淡水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。