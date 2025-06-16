自殺重回10大死因 專家促重視防治預算

自殺死亡數攀升，時隔14年重回國人10大死因，專家認為，各縣市心理健康與自殺防治的預算普遍偏低，呼籲擴編心理健康與自殺防治預算，強調資源連結與去污名化的重要性。

根據衛生福利部統計處資料顯示，113年自殺死亡人數為4062人，較112年增164人，增幅為4.2%，每10萬人口有17.4人因自殺死亡，自殺標準化死亡率為每10萬人口13.4人；113年0至14歲、 65歲以上自殺死亡人數較112年下降， 其餘年齡層均呈上升。

台灣自殺防治學會理事長呂淑貞今天接受媒體聯訪時表示，全台22縣市資料庫分析發現，在兒童與青少年族群自殺情形明顯攀升，尤其是女性。青少年面臨校園壓力、情感問題與初入職場的不確定性，加上目前正值畢業季，新鮮人適應職場的挑戰也成為風險因素。

呂淑貞說，中壯年族群因職場壓力、經濟變動、通膨及財務困難等因素，再加上精神疾病盛行率上升，家庭暴力與家庭安全問題也使得相關族群成為高風險對象。自殺者「不是想死，而是活不下去」，因此社會必須提供支持與協助，讓感到絕望的人有機會重新站起來。

呂淑貞呼籲，應針對不同族群設計多元化的健康促進與自殺防治計畫，包括學校教育、家庭教育與職場健康教育。心理健康教育應從小扎根，社會情緒學習至關重要，網路雖可提供交友平台，但現實生活中的快樂與支持更不可或缺，家庭與同儕關係在其中扮演重要角色。

呂淑貞表示，各縣市心理健康與自殺防治的預算普遍偏低，建議中央與地方政府擴編相關資源，協助民眾了解如何尋找與連結資源，推動去污名化行動，若一個人長期壓抑、無法釋放壓力，如同高壓鍋終將爆炸。快樂需要被營造，預防勝於治療。

呂淑貞以氣體蓄意自我傷害為例說明，據統計，相關人數有上升趨勢，113年較112年增加146人，整體上升18.9%，男性增加12.8%、女性攀升39.3%，除了家庭與職場需及時關懷周圍的人們，實體商店與外送平台也應該成為自殺防治守門員，適時關懷、通報可能挽救生命。

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