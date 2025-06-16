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賴總統出席「台大醫院130周年院慶」盼以雲端科技整合在宅、遠距醫療

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統出席「台大醫院130週年院慶活動」。總統府／提供
賴清德總統出席「台大醫院130週年院慶活動」。總統府／提供

賴清德總統16日出席「台大醫院130周年院慶活動」，他表示，在智慧醫療方面，未來希望透過雲端科技，全面整合在宅醫療、遠距醫療，讓醫療體系各環節都能透過科技的發展，更緊密團結在一起，讓民眾健康更有保障，醫療服務更有效率。

包括衛福部長邱泰源、台灣大學副校長張上淳、台大醫學院院長倪衍玄及台大醫院院長吳明賢等，皆出席活動。

賴總統致詞時表示，很榮幸受邀出席台大醫院130周年院慶活動，與大家共聚一堂慶祝這個非凡時刻，他代表全國人民感謝台大醫院130年來對國家、社會及人民的貢獻。台大醫院平時是人民健康的守護神，疫情來臨時更守護社會定安與人民健康，尤其在教學研究上也一直走在最前端，引領台灣醫療進步。

賴總統說，他身為醫界的一分子，期盼結合醫界及社會各界共同打造「健康台灣」，讓國人更健康、國家更強，讓國際擁抱台灣。國人平均餘命雖有延長，但不健康年數也在增加，政府已訂定目標要在8年內將民眾平均餘命從79歲提升至82歲，不健康年數占平均餘命比例從10%下降到8%。

賴總統也說，為了完成這些目標，政府要推動許多事項，第一是癌症防治工作，從民國71年至今，台灣十大死因都是癌症，因此政府強化國家癌症防治策略，降低篩檢年齡及增加癌症篩檢範圍等，除了口腔癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌外，增加肺癌及胃癌，篩檢經費也從去年28億元，今年增加40億元，達到68億元，期盼能早期發現、早期治療。

賴總統談到，之前他曾訪視台大醫院癌醫中心，感謝台大醫院的大力支持，在此領域的研究、教學、治療等方面，都持續投入許多人力、物力，社會也寄予厚望，希望未來藉由台大醫院的努力，在台灣癌症防治上獲得成效，達成目標。

在智慧醫療方面，賴總統指出，台大醫院成立智慧醫療中心，在此領域執台灣之牛耳，未來希望透過雲端科技，全面整合在宅醫療、遠距醫療，讓醫療體系各環節都能透過科技的發展，更緊密團結在一起，讓民眾健康更有保障，醫療服務更有效率。

癌症 台大醫院

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