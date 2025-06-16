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再熱7天！明天氣最不穩 北台灣午後慎防局部豪雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天是未來1周天氣最不穩定的1天，清晨起西半部就有局部短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，午後桃園以北、東北部還有局部豪雨。聯合報系資料照
明天是未來1周天氣最不穩定的1天，清晨起西半部就有局部短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，午後桃園以北、東北部還有局部豪雨。聯合報系資料照

明天是未來1周天氣最不穩定的1天，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，清晨起西半部就有局部短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，午後桃園以北、東北部還有局部豪雨，周三起天氣轉穩定，水氣減少，大致為多雲到晴的好天氣，但午後仍有局部短暫雷陣雨；溫度部分，各地高溫約33、34度。

黃恩鴻說，明（17日）環境吹西南風，對流發展旺盛，水氣較多，是未來一周天氣最不穩定的1天，清晨西半部有局部短暫陣雨或雷雨，且有較大雨勢，其他地區午後有局部短暫雷陣雨或短延時強降雨，且有大雨發生機率，尤其桃園以北、東北部會有局部豪雨發生機率。

周三（18日）起環境風向偏東南風，天氣轉穩定、水氣減少，周三至周五（18至20日）各地大致為多雲到晴的好天氣，僅東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部、宜花山區有局部短暫雷陣雨。

周六至下周一（21至23日）天氣變化不大，環境轉偏南風，各地為多雲到晴的天氣，但清晨至上午，中南部有零星短暫降雨，午後中部以北、其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，黃恩鴻指出，未來1周溫度變化不大，依舊高溫炎熱，今天前三名高溫都落在台東縣，最高溫為香蘭下午2時30分出現39.2度高溫，太麻里下午2時26分也出現38.7度高溫，另外金崙下午2時40分也有38.1度高溫。

黃恩鴻表示，除明天受到降雨影響，溫度略降，高溫約31至33度，周三起各地高溫約33、34度，低溫26、27度。

高溫 雷雨

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