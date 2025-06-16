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稽查發現老鼠屎！台中林酒店被爆老鼠亂竄 業者回應了
台中市知名五星級酒店「林酒店」曾被爆料老鼠橫行，昨有網友在臉書社團，指酒店三樓鼠患最為嚴重，數量多，體型巨大，甚至有些跟貓差不多大小。業者表示，均有依照規定進行清潔和消毒，注重顧客飲食衛生。
台中市食安處表示，6月5日曾派員前往稽查，廚房及作業區查獲病媒蹤跡，現場發現老鼠屎，已責令業者於6月19日前改善完成，複查如不合格，將依違反食安法處6萬元以上、2億元以下罰鍰，後續將提高無預警稽查頻率，一發現違規將加重處分，維護民眾食安。
據了解，該酒店2020年就曾被網友爆料，客人餐具存放在骯髒的樓梯間備用、桌上蟑螂橫行，每個部門每月都可捕捉到不少老鼠，公司還設計老鼠表格要大家填寫，在廚房工作台前還能感受到檯面下老鼠衝撞你的腳，且食物要解凍退冰沒有覆蓋，當時被依食品安全衛生管理法開罰6萬元，並限期改善完成。
網友昨在臉書社群爆料，指該酒店的1、3、6樓均有廚房，其中3樓鼠患最為嚴重，不僅數量眾多、體型巨大，偶爾還會看到跟貓差不多大小的特殊個體，且鼠群有愈發猖狂的趨勢，原先會暫時性閃避，漸漸變成自然的各走各路，若員工在北側做清潔，遠遠能看到鼠群已開始在南側穿梭。
網友表示，廚房有一個專門放置烤鴨的地方，除了把鴨懸掛起來之外，就無任何保護，「一排排的烤鴨都成為鼠群們的宵夜，在你我之前提早享用」，相關單位會在白天員工眾多的時候前往稽查，那時正是鼠群吃飽去睡覺的時刻，感謝相關單位定期檢查的行為，但也懷疑那個時段能否看到最真實的一面。
該酒店指出，網路上的照片為先前的舊照片，飯店均有依照衛生法的相關規定，進行清潔和消毒，非常注重顧客飲食衛生。
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