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影／肛門流血以為痔瘡...竟是直腸癌轉移肝 60歲婦肚子佈滿腫瘤

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區大腸直腸外科醫師陳周誠以手術切除直腸癌及標靶藥物合併化療後，婦人術後情況良好。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區大腸直腸外科醫師陳周誠以手術切除直腸癌及標靶藥物合併化療後，婦人術後情況良好。圖／澄清醫院中港院區提供

1名60歲女性經常解便後肛門流血，確診是直腸癌並已移轉肝臟，直腸癌已達直徑7公分，肝臟腫瘤超過10顆猶如滿天星，最大達6.5公分，所幸經澄清醫院中港院區大腸直腸外科醫師陳周誠，手術切除直腸癌及標靶藥物合併化療後，術後情況良好。

患者近年經常解便後發現肛門出血，起初以為是痔瘡所致，買成藥吃未見改善。陳周誠醫師表示，患者抽血檢查發現紅色素8.3ng/dl（正常12－15），肝功能指數165（正常45以下），經大腸鏡檢查在直腸上段三分之一處發現1顆約7公分大的癌腫瘤，腹部電腦斷層發現左右的肝臟，幾乎佈滿大大小小由1公分到6.5公分不等的直腸癌轉移腫瘤。

他替患者施以直腸癌切除手術，切除一段約19公分的直腸，再接合前後段正常直腸，於10天後順利出院。術後腫瘤的RAS基因檢驗顯示為「野生型」，因此再對肝腫瘤進行抗表皮生長因子標靶藥物合併化學治療，每3周住院注射一次。至今患者血紅素由8.3提升至11.3，嗜中性球淋巴球比例由3.57降低至1.39，顯示本身的免疫功能提升，而且癌症指數由515ng/ml掉到202，屬於標靶治療中良好的部分反應。

陳周誠曾參與台灣醫療臨床研究並赴歐洲內科腫瘤醫學會ESMO發表論文，資料顯示，2022年9月由台灣13家醫院14個大腸直腸外科及腫瘤科所匯集的689位患者回溯性研究指出，抗表皮生長因子標靶及化學治療擁有14.8個月的無疾病惡化存活期以及35.1個月的總體存活期。

針對此類RAS基因野生型病人，而且轉移器官可切除的族群，其存活期更提升至54.9個月的中位數，直逼5年的優越成效。

醫師認為，該病患接受標靶及化學治療2個療程後，如果肝腫瘤縮小約30％以上，屬於腫瘤早期攣縮，持續治療後有可能在剩餘2、3顆小腫瘤情況下，進行局部肝臟切除，就有機會達成完全反應治癒，也是病人的福氣。

女患者經大腸鏡檢查在直腸上段三分之一處發現一顆約7公分大的癌腫瘤。圖／澄清醫院中港院區提供
女患者經大腸鏡檢查在直腸上段三分之一處發現一顆約7公分大的癌腫瘤。圖／澄清醫院中港院區提供

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