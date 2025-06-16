影／肛門流血以為痔瘡...竟是直腸癌轉移肝 60歲婦肚子佈滿腫瘤

1名60歲女性經常解便後肛門流血，確診是直腸癌並已移轉肝臟，直腸癌已達直徑7公分，肝臟腫瘤超過10顆猶如滿天星，最大達6.5公分，所幸經澄清醫院中港院區大腸直腸外科醫師陳周誠，手術切除直腸癌及標靶藥物合併化療後，術後情況良好。

女患者近年經常解便後發現肛門出血，起初以為是痔瘡所致，買成藥吃未見改善。陳周誠醫師表示，患者抽血檢查發現紅色素8.3ng/dl（正常12－15），肝功能指數165（正常45以下），經大腸鏡檢查在直腸上段三分之一處發現1顆約7公分大的癌腫瘤，腹部電腦斷層發現左右的肝臟，幾乎佈滿大大小小由1公分到6.5公分不等的直腸癌轉移腫瘤。

他替患者施以直腸癌切除手術，切除一段約19公分的直腸，再接合前後段正常直腸，於10天後順利出院。術後腫瘤的RAS基因檢驗顯示為「野生型」，因此再對肝腫瘤進行抗表皮生長因子標靶藥物合併化學治療，每3周住院注射一次。至今患者血紅素由8.3提升至11.3，嗜中性球淋巴球比例由3.57降低至1.39，顯示本身的免疫功能提升，而且癌症指數由515ng/ml掉到202，屬於標靶治療中良好的部分反應。

陳周誠曾參與台灣醫療臨床研究並赴歐洲內科腫瘤醫學會ESMO發表論文，資料顯示，2022年9月由台灣13家醫院14個大腸直腸外科及腫瘤科所匯集的689位患者回溯性研究指出，抗表皮生長因子標靶及化學治療擁有14.8個月的無疾病惡化存活期以及35.1個月的總體存活期。

針對此類RAS基因野生型病人，而且轉移器官可切除的族群，其存活期更提升至54.9個月的中位數，直逼5年的優越成效。