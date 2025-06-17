生活精算師的全新代步首選！Gogoro EZZY 開啟小資移動新日常

城市代步的超值入門首選！新綠牌電動機車 Gogoro EZZY 登場。 圖／Gogoro 提供

想買一台機車代步、又擔心保養麻煩、油價飛漲、買了後開銷無底洞？現在，Gogoro 推出全新綠牌電動機車「Gogoro EZZY」，就像是為精打細算的你量身打造的日常代步神器。不到 3 萬元的入手價，加上滿滿實用配備，讓你每天上下班代步、買菜購物或接送小孩，騎得輕鬆又安心，享受更多生活小確幸。

還在騎年歲已高、動不動就罷工的老舊機車嗎？對自己好一點、又不需要花大錢，就是這麼簡單。Gogoro EZZY 原價 $59,980 元，搭配政府補助，最低入手價不到 3 萬元！這對於小資族、學生、通勤族來說，不只是一台交通工具，更是每月預算重整的好機會，省下的不只是油錢，還有後續的保養費及修車費。

不要再騎不定時罷工又耗油的老機車了，來體驗電動二輪 Gogoro EZZY 的魅力吧。 圖／Gogoro 提供

忘了換機油、還得跑機車行的日子吧！EZZY 採用電動馬達，免引擎、免油料，基本保養省時又省錢，長期下來真的差很大。少一份焦慮，多一份從容。買車不想再花錢升級？Gogoro 一步到位！68cm 加長坐墊讓你雙載也舒服，腳踏空間夠大、28L 置物箱能裝兩頂安全帽。還有飛旋踏板、杯架、前掛勾等小細節，通通標配，出門裝戰利品毫無壓力。

超大前置物踏板，買菜、接送小孩或是工作載物都方便。 圖／Gogoro 提供

28L 置物箱能裝兩頂安全帽。 圖／Gogoro 提供

不論是掛勾或是前置物空間，收納機能齊全。 圖／Gogoro 提供

此外，針對身材嬌小的女性騎士，Gogoro EZZY 也有貼心設計，超低座高也能輕鬆騎乘，一鍵倒車功能超方便，遇到狹小巷弄也能自如進退。更標配省力中柱，停車不費勁，隨時輕鬆優雅展現你的城市漫遊風格。

一鍵倒車功能超方便。 圖／Gogoro 提供

別以為綠牌就沒力，EZZY 最高時速達 68km/h，足以應付城市道路。前後雙碟煞搭配 SBS 安全系統，LED 車燈加高對比儀表，白天黑夜都看得清楚、騎得安心。

靈敏動力輸出，讓你騎乘更順暢。 圖／Gogoro 提供

在景氣不明的情況下，錢更要用在刀口上，Gogoro EZZY 除了有超低入手價外，現在還推出「早鳥禮」，6/22 前購車即送「輕感防滑踏墊」和「無段式可調手機架（一般版）」，超實用配件妝點愛車；6/30 前用台新 Gogoro 聯名卡購車可享 2% 點數回饋無上限，最高拿回 3,182 點！綁定繳月租電池資費，還能享每月最多 15% 回饋，相當於「現金折抵」，天天在騎也天天在省。即日起至 7/27 到指定門市賞車，還有機會抽中 Dyson 吹風機，這波實在不能錯過！

Gogoro EZZY 除了有超低入手價外，現在還推出限時再享好禮。 圖／Gogoro 提供

EZZY 不只是一台電動機車，它是你轉換生活節奏、花更少過更好的起點。輕巧、好騎、好養，加上超優惠補助及早鳥配件禮等，簡直就是把小資族的生活計算機精準到小數點後兩位。現在就出發！從 Gogoro EZZY 開始你的聰明移動人生。