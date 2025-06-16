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台南館進軍台北食品展 展現農漁牧多元實力

中央社／ 台南16日電

2025台北國際食品展將於25日至28日在台北南港展覽館舉行，台南市政府今年再度以「南得極品」品牌參展，集結7家優質業者與2家農會設置「台南館」，盼展現農漁牧多元實力。

台南市長黃偉哲今天在永華市政中心舉行的展前記者會致詞表示，市府相當重視農業發展，並積極參與國內外各大展覽，不僅參加東京食品展、新加坡食品展等，隨著歐盟認可台灣柑橘類、芒果、番石榴等水果，未來更有機會將相關農產品帶入歐盟市場。

黃偉哲指出，希望這次參加台北食品展，不僅能接觸更多國外買家，同時將優質台南產品介紹給北部民眾，台南農產品及二級加工產品的品質都很優良，不怕貨比貨，邀請大家一起前往展場「識貨」。

中華民國對外貿易發展協會台南辦事處主任周秀芬表示，今年台北食品展有來自33個國家的企業參展，台南市政府承租10個攤位，展出許多經典與創新產品，預祝所有廠商都能有好成績。

台南市農業局長李芳林指出，「南得極品」為台南市於2021年創立的農產品評鑑標章，強調在地生產、食品安全及可追溯性，透過嚴格查核機制，精選出最優質在地農特產品，此次台南館參展陣容堅強，匯聚多家優質企業，展現台南農業傳統與創新兼具實力。

台南市政府資料指出，2025台北國際食品展展覽期間，台南館將推出「消費滿額贈好禮」活動，盼有更多民眾一起感受台南農產的美味與熱情。

黃偉哲 農會 水果 歐盟 展覽資訊 台南 北市

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