氣象署發布大雷雨警報 2縣市慎防冰雹、9級強陣風

詐騙手法日新月異，特別是在手機這塊，稍有不慎恐怕都讓自己的個資全外洩，藝人藍心湄也成為受害者之一，日前她提到在臉書（Facebook，FB）下載聲稱可以「量血壓」的APP，沒想到一載完就「手機中毒」，引起熱議，釣出許多網友稱「我也是這樣中毒了，真慘。」才發現原來真的不少人被廣告受騙上當。

2025-06-16 16:43