聽新聞
0:00 / 0:00
氣象署發布大雷雨警報 2縣市慎防冰雹、9級強陣風
中央氣象署今下午4時57分發布大雷雨即時訊息，並持續到晚間6時，警戒區域包含屏東縣、高雄市；另也發布屏東山區暴雨，影響時間持續到晚間6時57分，提醒民眾留意溪水暴漲並盡速遠離。
氣象署指出，屏東縣、高雄市大雷雨將持續到晚間6時，提醒民眾需慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
另外，氣象署也針對屏東縣沙漠溪（海神宮）、屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）發布災防告警。氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言