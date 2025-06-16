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氣象署發布大雷雨警報 「2縣市」慎防冰雹、9級強陣風

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氣象署發布大雷雨警報 2縣市慎防冰雹、9級強陣風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今下午4時57分發布大雷雨即時訊息，並持續到晚間6時，警戒區域包含屏東縣、高雄市。聯合報系資料照
中央氣象署今下午4時57分發布大雷雨即時訊息，並持續到晚間6時，警戒區域包含屏東縣、高雄市。聯合報系資料照

中央氣象署今下午4時57分發布大雷雨即時訊息，並持續到晚間6時，警戒區域包含屏東縣、高雄市；另也發布屏東山區暴雨，影響時間持續到晚間6時57分，提醒民眾留意溪水暴漲並盡速遠離。

氣象署指出，屏東縣、高雄市大雷雨將持續到晚間6時，提醒民眾需慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪（河）水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

另外，氣象署也針對屏東縣沙漠溪（海神宮）、屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪（飛龍瀑布群）發布災防告警。氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並盡速遠離，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署 屏東縣 大雷雨

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