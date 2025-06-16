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搭熱氣球首選！台灣好行縱谷鹿野線 邊停邊玩再送門票

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
今年縱谷鹿野線的新亮點「原生應用植物園」，是台東享譽國際的植物遊憩園區，廣達1500坪的園區內種滿各式藥草與花卉。圖/台灣好行提供
今年縱谷鹿野線的新亮點「原生應用植物園」，是台東享譽國際的植物遊憩園區，廣達1500坪的園區內種滿各式藥草與花卉。圖/台灣好行提供

隨著台灣國際熱氣球嘉年華即將於7月登場，台灣好行也推出「縱谷鹿野」新路線。從台東出發的縱谷鹿野線，前年改為郵輪式公車後、大受遊客歡迎，今年為了提供更好的體驗，在去程中特別增加「台東原生應用植物園站」，搭乘好行的遊客不但可以免費入園，還能額外獲贈一張門票，好康加倍。新路線即起營運，旅客可多加利用。

台灣好行縱谷鹿野線郵輪式公車每日兩班，早上8:00、下午1:40從台東轉運站發車，經公教會館、娜路彎大酒店、台東火車站、卑南遺址公園、原生應用植物園、四維到鹿野高台。再由鹿野高台經鹿野遊客中心、四維、台東火車站、娜路彎大酒店、公教會館，回到台東轉運站。從發車到返回、大約半天時間。

由於公車採郵輪式運行，沿途在重要景點包括卑南遺址公園、原生應用植物園、鹿野高台、鹿野遊客中心等站點都會停留20至60分鐘不等的時間（詳情可參考官網時刻表），全程有導覽員隨車講解。

其中，最受遊客歡迎的站點鹿野高台，好行公車會在此停留45分鐘，非熱氣球季可以欣賞飛行傘飛行，也可以品嘗鹿野著名的紅烏龍好茶。到了熱氣球季（7月5日至8月21日），鹿野線也會配合熱氣球及光雕音樂會加開班次。

至於今年縱谷鹿野線的新亮點「原生應用植物園」，是台東享譽國際的植物遊憩園區，廣達1500坪的園區內種滿各式藥草與花卉，分為保健藥草、香氛植物、藥膳植物、地被性植物、百草茶植物及水生植物等六大區，好行公車會在這裡停留60分鐘，遊客除了可以免費入園，還可以額外獲贈一張門票（票價200元）。園區內有許多以保健藥草為原料製作的茶飲、藥膏、食品，好行乘客憑票根可再享購物95折優惠。

台灣好行縱谷鹿野線郵輪式公車全票180元，優惠票100元。亦可使用電子票證（如悠遊卡）搭乘，票價依里程計費5折優惠，但不保留座位，現場搭乘以預購票優先。

有關台灣好行縱谷鹿野線的訂位、購票及更多資訊，可上官網查詢：www.ttdiway.com

台灣好行縱谷鹿野線，於熱氣球季節可收數大綠野、繽紛熱氣球升空之美。圖/繕纓提供
台灣好行縱谷鹿野線，於熱氣球季節可收數大綠野、繽紛熱氣球升空之美。圖/繕纓提供

熱氣球嘉年華 台東 公車

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