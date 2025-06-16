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一生一次B、C肝炎免費篩檢 全台約707萬人已接受檢查

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署放寬B、C型肝炎篩檢，補助年齡為45至79歲民眾。圖／123RF
國健署放寬B、C型肝炎篩檢，補助年齡為45至79歲民眾。圖／123RF

B、C肝炎是造成慢性肝炎、肝硬化和肝癌的主要原因之一，根據111年死因統計資料顯示，國人死於肝癌及慢性肝病、肝硬化者共有1萬1888人，其中，肝癌死亡人數有7781人。

調查發現，死於肝病的患者，九成有B、C肝炎；死於肝癌的病患中，約有70%為B型肝炎帶原者，而20%為慢性C型肝炎感染者。國健署呼籲，肝癌可以預防，B、C型肝炎感染者是肝癌危險群，肝硬化患者更是高危險群，若能定期追蹤檢查，即使不幸發現得到肝癌，也能在罹病初期予以控制及治療。

為防治肝病並達成我國2025年消除C肝目標，國健署推動45至79歲民眾（原住民提前至40歲）終身一次免費B、C型肝炎篩檢，已有近7成民眾完成檢查，估計全台約707萬人。另預計擴大補助至民國75年前出生（含）之未接種B肝疫苗者，希望能達到更全面的保護力。

台灣每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡逾萬人，國健署提醒，如果對自身或親友是否罹患B、C型肝炎有所疑慮，可主動前往醫療院所接受檢查。目前已普及全國超過6000家醫療院所（成人預防保健服務醫事機構），可提供45至79歲民眾（原住民提前至40歲）終身一次B、C型肝炎篩檢服務。

篩檢結果如發現C肝抗體陽性，醫療院所會主動轉介或協助民眾檢驗HCV RNA病毒量，進一步確認是否為C型肝炎患者須接受藥物治療。目前C肝藥物近20萬元是由中央健康保險署全額給付，且治癒率高達近99%，只要早期篩檢早期發現，有機會清除體內的病毒，達到治癒目標。

為維持病毒性肝炎防治強度，考量我國自75年7月起全面性推動新生兒B型肝炎疫苗接種政策，故針對未接種群體，國健署正規畫擴大篩檢年齡，提早提供民眾B、C型肝炎篩檢服務，估計逾百萬人受惠，這項新政策實施日期將另行公布。

要預防B、C型肝炎感染，在日常生活應提高防範意識，避免接觸不安全的針具注射、不必要的輸血及高風險性行為等危險因子。民眾進行穿耳洞、刺青等行為時，務必徹底清潔及滅菌工具，並養成良好的個人衛生習慣，避免與他人共用針具、刮鬍刀、牙刷及指甲剪等物品。

肝癌 C肝 B型肝炎

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