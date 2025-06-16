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3年來最晚出現首起本土日本腦炎 羅一鈞直指這原因

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部疾管署今天最新公布，國內今年首例日本腦炎確定病例，為嘉義縣大林鎮50多歲男性。疾管署發言人羅一鈞說，此為3年來最晚首例個案，主因是今年春季天氣較涼所致。記者沈能元／攝影
衛福部疾管署今天最新公布，國內今年首例日本腦炎確定病例，為嘉義縣大林鎮50多歲男性。疾管署發言人羅一鈞說，此為3年來最晚首例個案，主因是今年春季天氣較涼所致。記者沈能元／攝影

衛福部疾管署今天公布國內今年首例日本腦炎本土確定病例，為嘉義縣大林鎮50多歲男性，疾管署發言人羅一鈞說，此為3年來最晚的日本腦炎首例個案，主要是今年春季天氣較涼所致。

今年日本腦炎首例本土個案近期無國外旅遊史，6月6日全身不適，6月7日因發燒到急診就醫，6月8日持續發燒並出現精神煩躁不安，二度前往就醫，6月9日因發燒未緩解，且出現語速及意識改變症狀，再度到急診就醫且收治住院治療，後經醫院通報及採檢確診日本腦炎，目前持續住院治療。

羅一鈞說，個案於9至12日於醫院加護病防治療，12日轉出加護病房，目前持續治療。個案同住家人均無疑似症狀，住家附近有水稻田、溝渠、豬舍等高風險場域，平日從事運送雞隻的畜牧業工作，住家附近及工作場域附近的感染可能性均無法排除。衛生單位已針對個案活動地周邊豬舍懸掛誘蚊燈，同時加強對當地民眾的衛教宣導，並請醫療院所加強通報。

疾管署監測資料顯示，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2021年同期有5例、2022年4例、2023年7例、2024年10例，以40歲以上成人較多，但各年齡層都有感染風險，民眾應提高警覺。一般來說，國內日本腦炎首例個案多發生在每年5月，流行季持續到10月，今年春季天氣較涼，直到6月16日才出現首例，此為3年來最晚的首例個案。

羅一鈞指出，台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。

疾管署表示，請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在病媒蚊高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑。

疾管署呼籲，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。

此外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。相關資訊可至疾管署網站（https://www.cdc.gov.tw）或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

風險 疾管署 日本腦炎

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