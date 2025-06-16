快訊

以色列為何開戰？以軍官曝伊朗「祕密計畫」：幾天內就可造15枚核彈

太熱了...新北高溫氣象署急發橙色燈號 淡水老農疑中暑送醫亡

台東飆39.2度！ 4縣市亮高溫燈號 恐逾36或38度

醫界離職潮吹向急重症科別 台大院長嘆：負責急診室就像「無期徒刑」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台大醫院院長吳明賢說，要解決醫療人力不足狀況，應回歸本質處理，包括「以病人為中心」來設計制度面。記者廖靜清／攝影
台大醫院院長吳明賢說，要解決醫療人力不足狀況，應回歸本質處理，包括「以病人為中心」來設計制度面。記者廖靜清／攝影

醫界離職潮從護理人員吹至急診、神經內科及胸腔科等急重症科別，台灣神經學學會發函衛福部，呼籲應比照兒科醫師，每月提供神經科住院醫師1萬元津貼，先把人留下來。台灣神經學學會理事長鄭建興表示，神經科住院醫師近年招生逐年下降，應比照困難科別提供津貼。

鄭建興表示，為改善醫療「五大皆空」困境，衛福部自102年起開始編列「重點科別住院醫師津貼補助計畫」，給予第二年以上的住院醫師每年12萬元現「留任獎金」，招募確實有好轉。而神經科住院醫師近年招生逐年下降，應比照困難科別提供津貼。

鄭建興說，神經科救治腦中風病人扮演著關鍵角色，視出血情況進行取栓手術治療，需隨時待命，有時一守就是24小時。而隨著人口老化，神經科也擔起許多神經退化性疾病、巴金森病、失智症等治療重任，這些都需要神經內科醫師幫忙診療，若年輕醫師不願投入，連帶影響就醫品質。

「新人不想進來、資深的留不住。」鄭建興表示，目前全台神經內科醫師大約1000人左右，了不起再多一些。過往全台招募率約90%至100%，今年招募困難率，僅達到77%；全台招收51個住院醫師，卻僅38位的醫師，特別是中南部招收情況更低。想要改善現況，健保制度一定要改革，尤其是點值給付。

台大醫院院長吳明賢說，百工百業都在缺人，醫療人力問題需透過制度，應回歸本質處理，包括「以病人為中心」來設計制度面，而非以專業或次專科為中心。舉例來說，急性缺血性腦中風取栓不只有神經內科，心血管內科對於取栓也有很好的經驗。

吳明賢說，身為龍頭醫院，總院人力大致穩定，但分院可能會遇到招收不足的人力問題。最近不斷被提出來討論的急診壅塞，在急診專科化以前，需由內外科醫師一起負責急診業務，當時醫療團隊常開玩笑形容是「有期徒刑」。但是在急診專科化之後，負責急診室就像「無期徒刑」，如果人力不足，輪班值班帶來相當大的困擾，容易讓人心生離職念頭。

離職 醫師 腦中風 台大醫院 人力

延伸閱讀

吳明賢將接任台大醫學院長 總統曝下一步再培育人才

慶祝台大醫130周年 68億強化癌症篩檢

賴清德總統出席台大醫院130周年慶 證實台大院長吳明賢將卸任

台大醫院創院130周年 「醫學共體」創隱形護國神山

相關新聞

台東飆39.2度！ 4縣市亮高溫燈號 恐逾36或38度

今天還是熱！台東今有焚風，台東縣香蘭測站下午14分30分飆出39.2度高溫。中央氣象署下午針對台東縣、新北市、台北市及花...

暑假報團注意！5旅行社遭勒令停業 觀光署曝原因

疫後旅遊熱度未減，旅行社因財務狀況衍生消費糾紛也層出不窮。交通部觀光署近日公告今年上半年勒令停業名單，包含忘憂草國際旅行...

搭渡輪去石垣島？旅遊達人以希臘地獄經驗為例：捨得浪費大好假期嗎

除了飛機，許多人也嚮往搭乘輪船出遊。旅遊達人「布萊N 機票達人」卻在臉書發文勸世，透露近日有記者提起前陣子傳出九月要開航台北至石垣的渡輪船班，問他會不會去搭，對此布萊N果斷回覆「沒必要的話，不會」，並分享了在希臘的地獄經歷。

指揮大師梵志登率長榮交響樂團 全台巡演

長榮交響樂團今年起聘僱世界級指揮家梵志登（Jaap van Zweden）擔任「駐團藝術家」，上任後率樂團全台巡演，目前...

醫界離職潮吹向急重症科別 台大院長嘆：負責急診室就像「無期徒刑」

醫界離職潮從護理人員吹至急診、神經內科及胸腔科等急重症科別，台灣神經學學會發函衛福部，呼籲應比照兒科醫師，每月提供神經科...

發展居家靜脈營養照護有成 高醫榮獲醫療奉獻獎團體獎

高雄醫學大學附設中和紀念醫院營養醫療小組26年即發展居家靜脈營養照護，將醫學中心的專業延伸至病人家中，協助需長期靜脈營養...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。