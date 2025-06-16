醫界離職潮吹向急重症科別 台大院長嘆：負責急診室就像「無期徒刑」

醫界離職潮從護理人員吹至急診、神經內科及胸腔科等急重症科別，台灣神經學學會發函衛福部，呼籲應比照兒科醫師，每月提供神經科住院醫師1萬元津貼，先把人留下來。台灣神經學學會理事長鄭建興表示，神經科住院醫師近年招生逐年下降，應比照困難科別提供津貼。

鄭建興表示，為改善醫療「五大皆空」困境，衛福部自102年起開始編列「重點科別住院醫師津貼補助計畫」，給予第二年以上的住院醫師每年12萬元現「留任獎金」，招募確實有好轉。而神經科住院醫師近年招生逐年下降，應比照困難科別提供津貼。

鄭建興說，神經科救治腦中風病人扮演著關鍵角色，視出血情況進行取栓手術治療，需隨時待命，有時一守就是24小時。而隨著人口老化，神經科也擔起許多神經退化性疾病、巴金森病、失智症等治療重任，這些都需要神經內科醫師幫忙診療，若年輕醫師不願投入，連帶影響就醫品質。

「新人不想進來、資深的留不住。」鄭建興表示，目前全台神經內科醫師大約1000人左右，了不起再多一些。過往全台招募率約90%至100%，今年招募困難率，僅達到77%；全台招收51個住院醫師，卻僅38位的醫師，特別是中南部招收情況更低。想要改善現況，健保制度一定要改革，尤其是點值給付。

台大醫院院長吳明賢說，百工百業都在缺人，醫療人力問題需透過制度，應回歸本質處理，包括「以病人為中心」來設計制度面，而非以專業或次專科為中心。舉例來說，急性缺血性腦中風取栓不只有神經內科，心血管內科對於取栓也有很好的經驗。

吳明賢說，身為龍頭醫院，總院人力大致穩定，但分院可能會遇到招收不足的人力問題。最近不斷被提出來討論的急診壅塞，在急診專科化以前，需由內外科醫師一起負責急診業務，當時醫療團隊常開玩笑形容是「有期徒刑」。但是在急診專科化之後，負責急診室就像「無期徒刑」，如果人力不足，輪班值班帶來相當大的困擾，容易讓人心生離職念頭。