第二屆《永續好日子》7月登場！主題特展、永續生活市集、超強卡司演唱會 一起玩出永續新日常

永續不是遙不可及的夢想，只要你願意，每天都能做出永續的生活選擇！2025年眾所期待的跨界永續盛典《永續好日子》，將於7月5日至6日盛大回歸台北松山文創園區3號、4號、5號倉庫。延續去年首屆活動兩天吸引超過2萬人潮、擠爆松菸的熱烈盛況，今年再度號召全民一起「玩出永續新日常」，以更豐富的展演內容與更有感的行動體驗，讓永續成為生活中的選擇題、全民的參與題。

今年活動內容大升級，以4大主軸「SDGs主題特展、永續生活市集、好日活動、音樂演唱會」，打造全年齡都能盡情參與的永續嘉年華。現場還有「永續特務GO」闖關活動，完成6個指定任務，即可參加抽獎，有機會抱走總價值超過50萬元的限量大小獎品。

不論是帶孩子放電的親子家庭，還是實踐綠色生活的夥伴，都能在《永續好日子》得到無限啟發，來看看有哪些精彩活動吧！

改變從日常開始，你的每個小行動，都是未來世界的重要拼圖。7月5日、6日，加入《永續好日子》，開啟你的永續任務！

亮點1｜接下永續任務！「SDGs特務大聯盟」主題展覽

2025年，聯合國永續發展目標（SDGs）邁入第十年，但你知道「消除貧窮」、「健康福祉」、「優質教育」、「性別平等」、「就業與經濟成長」、「氣候行動」、「永續海洋與保育」等17項目標的達成進度嗎？

在「SDGs特務大聯盟」主題展覽中，你將化身永續特務，在展區入口處選擇最有感的任務起步，循著指引進入地球不同角落發生的故事，認識各地永續發展的現況與挑戰。同時，展覽透過視覺化圖表，呈現台灣在SDGs推進上的成果和待解難題，進而引發思考「我們還能為台灣做些什麼，幫助這片土地變得更好？」

「SDGs特務大聯盟」主題展覽將帶你認識全球各地永續發展的現況與挑戰。圖／3D模擬

在主題展覽周邊，16家跨產業品牌組成「好日子夥伴」，在各自攤位展現企業推動永續的多元成果：家樂福推動動物福利，鼓勵購買標有「從ｉ開始」的永續商品如非籠飼雞蛋。統一超商落實「地球永續、你我日常」，承諾2050年達成營運範疇一與範疇二的淨零排放，並展出統一超商好鄰居文教基金會的永續手掌繪本。

富邦金控「Green Hour行動」， 每天低碳休息一小時，讓地球擁有喘息的時間。聯合利華旗下約400個品牌如多芬、麗仕、康寶，以創新與高品質產品，攜手消費者共創永續。Kotex靠得住「She Can青春期生理教育計畫」，迄今累積逾35萬名國中生受惠，幫助女孩成為更好的自己。

亮點2｜寓教於樂！好日電影院、兒童舞台劇、療癒手作課程

永續不一定嚴肅生硬，可以是寓教於樂的生活體驗。《永續好日子》精心策劃「好日活動」——紀錄片放映、兒童舞台劇到療癒手作課程，用最貼近生活的方式，引領大人小孩一同理解永續價值。

全新推出的「好日電影院」，精選4部關於自然、動物與人的紀錄片《花開富貴》、《野生之路》、《動保蝙蝠俠》、《鯨之聲》，跟著城市邊緣的植物獵人、動保現場的地下蝙蝠俠、穿梭山林的野生救援者，以及來自海洋的求救信號，透過影像開啟與自然的對話，體認地球面臨的環境挑戰。每場播映後，還安排導演及創作者現身對話，聊聊他們的創作過程及對生態環境的深刻見解。

「好日電影院」精選4部關於自然、動物與人的紀錄片《花開富貴》、《野生之路》、《動保蝙蝠俠》、《鯨之聲》。圖／怪咖計畫、giloo提供

生動有趣的兒童舞台劇《快樂雞蛋小偵探》，由家樂福攜手如果兒童劇團共同打造，跟著主角樂樂和媽媽，從賣場走進雞舍，再到溫暖的家，揭開雞蛋「產地到餐桌」的歷程，看劇後還能進行蛋盒彩繪、親手挑選認證標章的「非籠飼雞蛋」，輕鬆了解食物轉型與動物福利的重要意涵。

現場也別錯過一系列溫馨療癒的手作體驗課程，親手製作可愛的羊毛氈別針、小花狗像框畫、精油御守、多肉盆栽造景、再生藝術咖啡豆麻布提袋，在創作過程中感受永續的療癒力。

家樂福攜手如果兒童劇團，共同打造兒童舞台劇《快樂雞蛋小偵探》。圖／張皓婷攝影

亮點3｜逛逛永續生態聚落 與社會上真實努力的人相遇

從台灣最需要被關注的議題出發，《永續好日子》串連企業、NPO、NGO及社創組織，打造充滿人情味的「永續生態聚落」，台灣懷生相信動物協會、三小市集、玩具圖書館、土地工工、小紅帽協會、逆風劇團、喜樂家族、孩子的書屋、台灣動物輔助治療專業發展協會等14個團體，透過互動遊戲、趣味教育及生活市集，邀請大家走進議題現場，與這些默默努力的永續倡議家相遇。

《永續好日子》串連企業、NPO、NGO及社創組織，打造充滿人情味的「永續生態聚落」。圖／張皓婷攝影

亮點4｜超強卡司唱出永續主張 永續演唱會連兩天嗨唱

當環境與社會議題有了音樂力量，將喚起每一個人與生俱來的永續魂。去年廣受好評的「永續音樂演唱會」強勢回歸，演出陣容星光熠熠，芒果醬Mango Jump、農村武裝青年、五五身、夜貓組、四枝筆、吳志寧、淺堤、罕爸合唱團、孩子的書屋、BirdBug樂團等人氣樂團與創作人，流行、搖滾、民謠、原民、嘻哈曲風相互接力，唱出對環境保護、城鄉共生、人文關懷的主張。

第一屆《永續好日子》廣受好評的「音樂演唱會」強勢回歸，人氣樂團接力唱出永續主張。圖／張皓婷攝影

打造你的永續好日子 匯聚改變世界的力量

從小習慣開始練習，每個人都能化身永續生活家！《永續好日子》邀請你來參展，探索屬於自己的永續生活提案，家長能夠陪孩子展開具教育意義的永續旅程，年輕世代能在吃喝玩樂中，激發出永續行動力，這裡也是企業、NPO、NGO與社創組織的共好平台，彼此分享實踐永續的成功方法，擦出更多創新火花。

在永續生活圈裡，人人都是圈內人，每一個小小行動累積起來，便能匯聚改變世界的力量！ 想了解更多《永續好日子》的活動詳情，歡迎至官方網站官方網站查詢，並報名上述精彩活動。