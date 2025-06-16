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發展居家靜脈營養照護有成 高醫榮獲醫療奉獻獎團體獎
高雄醫學大學附設中和紀念醫院營養醫療小組26年即發展居家靜脈營養照護，將醫學中心的專業延伸至病人家中，協助需長期靜脈營養支持的病人安全出院，今年在第8屆「保生醫療奉獻獎」榮獲團體獎，是繼高醫原鄉醫療團隊於2021年獲團體獎後，再度獲獎。
「保生醫療奉獻獎」頒獎典禮15日在台北舉行，高醫院長王照元率團隊北上領獎，高醫兩度獲此殊榮，意義非凡。
高醫營養醫療小組26年前即投入發展居家靜脈營養照護，提供以病人為中心的個別化在宅靜脈營養服務，讓無法正常飲食的病人，能獲得完整的營養支持。
高醫院長王照元說，居家靜脈營養治療最大的價值在於「讓醫療走進生活，讓照護回歸家庭」，由醫師、護理師、營養師與藥師攜手為病人量身訂做完整的照護計畫，讓病人在家中也能安全、穩定地接受靜脈營養支持，同時守住生活的品質與尊嚴。
高醫指出，曾有1名49歲罹癌婦人化療後味覺改變、進食困難，體力下滑，高醫營養醫療照護團隊啟動居家靜脈營養計畫，個別化指導衛教，加上在宅靜脈營養，幫助她恢復體能，後來她不僅能獨自駕車外出，更能與家人一同出遊。
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