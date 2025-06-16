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青少年蓄意自我傷害增 醫：注意5大兒少心理警訊

聯合報／ 記者周佩怡／台北即時報導
專注於兒童與青少年精神醫療的振芝映煦心身醫學診所院長蔡佩蓁表示，現在心理治療方式多元，以自家診所為例，透過結合創作、互動與生活應用的主題課程與夏令營，提供個案個別化的診療。記者周佩怡／攝影
專注於兒童與青少年精神醫療的振芝映煦心身醫學診所院長蔡佩蓁表示，現在心理治療方式多元，以自家診所為例，透過結合創作、互動與生活應用的主題課程與夏令營，提供個案個別化的診療。記者周佩怡／攝影

六月廿日（周五）為「國際停止網路霸凌日」，調查指出，4.9%的青少年在1年內曾有被網路霸凌的經驗，其中17%青少年選擇不求助他人。專家表示，兒少網路霸凌介入時機較實體晚，且加害者多為同儕，若未及時給予協助，網路與實體霸凌將互相助長，因此當青少年出現五大警訊，周遭人應適時關心與介入，必要時家長可先至門診諮詢，與專業醫療團隊共同擬定策略。

振芝醫療創辦人洪敬倫表示，最新統計指出，過去五年青少年自殺死亡人數上升近6％，亟須各界投注心力防治。振芝映煦心身醫學診所院長蔡佩蓁表示，網路霸凌是新興的兒少心理健康問題來源，據診間觀察，國中小霸凌加害者以同儕居多，情境常結合實體與網路，其中網路霸凌缺乏師長等有關第三方及時發現，導致介入時機較晚。

蔡佩蓁說，現代青少年面對同儕排擠與攻擊時將產生無助與崩潰，周遭人須注意是否出現以下五大心理警訊：

1.反覆用我沒事淡化情緒

2.對性別、外貌、身份認同產生強烈焦慮或否定

3.社交行為明顯改變，長時間沈迷特定網路圈

4.言語或情緒出現冷漠與敵意交錯的矛盾

5.明顯疏離家庭與原本支持系統

一旦發現異常，蔡佩蓁建議，家長先從生活小事打開對話，並給予足夠安全感，若孩子困擾超過兩周，應尋求專業協助；家長也可先至診間諮詢，讓專業團隊初步瞭解孩子狀況，安排適合的評估與治療。

以網路結合實體霸凌為例，蔡佩蓁表示，會先視作實體霸凌來介入，例如曾有名國二生被班上小圈子朋友排擠，治療時除了建議忽略網路惡言惡語外，也透過發現孩子人際互動上的缺點、教導交友技巧，拓展其他朋友圈，才大幅改善孩子的心理困擾。

蔡佩蓁說，現在心理治療已走出診間，譬如自家診所藉由個管師每日關心個案情況，並規劃藝術創作、音樂演奏等非制式療癒課程及每週固定聚會，建立支持感與同儕關係，盼盡早為孩子生命找到出口。

網路霸凌 朋友 情緒

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