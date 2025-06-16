青少年蓄意自我傷害增 醫：注意5大兒少心理警訊

六月廿日（周五）為「國際停止網路霸凌日」，調查指出，4.9%的青少年在1年內曾有被網路霸凌的經驗，其中17%青少年選擇不求助他人。專家表示，兒少網路霸凌介入時機較實體晚，且加害者多為同儕，若未及時給予協助，網路與實體霸凌將互相助長，因此當青少年出現五大警訊，周遭人應適時關心與介入，必要時家長可先至門診諮詢，與專業醫療團隊共同擬定策略。

振芝醫療創辦人洪敬倫表示，最新統計指出，過去五年青少年自殺死亡人數上升近6％，亟須各界投注心力防治。振芝映煦心身醫學診所院長蔡佩蓁表示，網路霸凌是新興的兒少心理健康問題來源，據診間觀察，國中小霸凌加害者以同儕居多，情境常結合實體與網路，其中網路霸凌缺乏師長等有關第三方及時發現，導致介入時機較晚。

蔡佩蓁說，現代青少年面對同儕排擠與攻擊時將產生無助與崩潰，周遭人須注意是否出現以下五大心理警訊：

一旦發現異常，蔡佩蓁建議，家長先從生活小事打開對話，並給予足夠安全感，若孩子困擾超過兩周，應尋求專業協助；家長也可先至診間諮詢，讓專業團隊初步瞭解孩子狀況，安排適合的評估與治療。

以網路結合實體霸凌為例，蔡佩蓁表示，會先視作實體霸凌來介入，例如曾有名國二生被班上小圈子朋友排擠，治療時除了建議忽略網路惡言惡語外，也透過發現孩子人際互動上的缺點、教導交友技巧，拓展其他朋友圈，才大幅改善孩子的心理困擾。

蔡佩蓁說，現在心理治療已走出診間，譬如自家診所藉由個管師每日關心個案情況，並規劃藝術創作、音樂演奏等非制式療癒課程及每週固定聚會，建立支持感與同儕關係，盼盡早為孩子生命找到出口。