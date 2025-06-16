台東飆39.2度！ 4縣市亮高溫燈號 恐逾36或38度

今天還是熱！台東今有焚風，台東縣香蘭測站下午14分30分飆出39.2度高溫。中央氣象署下午針對台東縣、新北市、台北市及花蓮縣發布高溫資訊(橙色)，恐出現36度或38以上高溫。

氣象署指出，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣已有焚風發生，今(16)日白天台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市、花蓮縣為黃色燈號，恐達36度。

氣象署呼籲民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。