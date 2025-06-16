台東午後焚風再升溫 太麻里飆39.2度

除了飛機，許多人也嚮往搭乘輪船出遊。旅遊達人「布萊N 機票達人」卻在臉書發文勸世，透露近日有記者提起前陣子傳出九月要開航台北至石垣的渡輪船班，問他會不會去搭，對此布萊N果斷回覆「沒必要的話，不會」，並分享了在希臘的地獄經歷。

2025-06-16 15:28