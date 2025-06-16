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台東午後焚風再升溫 太麻里飆39.2度

中央社／ 台北16日電

氣象署表示，今天受西南風沉降影響，台東吹焚風，午後太麻里高溫達攝氏39.2度最高，太麻里3處測站高溫均逾38度；其他縣市以台北市士林區36.7度、新北新店區36.4度較為燠熱。

中央氣象署下午更新高溫資訊，天氣高溫炎熱，台東縣發生焚風，台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫機率；新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、花蓮縣為黃色燈號，注意高溫達36度以上。

根據氣象署網站，今天截至下午3時許，最高溫出現在台東縣太麻里鄉香蘭站39.2度，高溫前5名皆位於台東地區，且在太麻里3處測站高溫均逾38度；其他縣市部分，台北市士林區36.7度、新北市新店區36.4度、花蓮縣玉里鎮36.3度。

高溫 台東

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