指揮大師梵志登率長榮交響樂團 全台巡演

長榮交響樂團今年起聘僱世界級指揮家梵志登（Jaap van Zweden）擔任「駐團藝術家」，上任後率樂團全台巡演，目前已在台北、高雄、苗栗、台中、彰化等地演出。

長榮交響樂團今天發布新聞稿表示，梵志登上任後率長榮交響樂團進行全台巡演，已在台北、高雄、苗栗、台中、彰化等地演出，所到之處無不引起樂迷廣大迴響，該團將於6月27日、28日在新竹、基隆兩地舉辦「曠世回聲音樂會」，被譽為馬勒最佳代言人的梵志登將帶來最拿手的馬勒第一號交響曲巨人。

長榮交響樂團指出，梵志登曾說「馬勒的音樂早已融入我的DNA。」他對馬勒作品獨樹一幟的理解與詮釋，來自早年於阿姆斯特丹皇家音樂廳管弦樂團擔任首席期間，與伯恩斯坦（Leonard Bernstein）、海汀克（Bernard Haitink）、蕭提（Georg Solti）等指揮大師共演的經歷，錯過馬勒音樂節的台灣樂迷不需遺憾，梵志登將會帶領長榮交響樂團（ESO）原音重現。

長榮交響樂團表示，這次梵志登更攜手首次來台演出的第64屆布索尼國際鋼琴大賽冠軍阿森尼．穆恩（Arsenii Moon），獻上莫札特C小調第24號鋼琴協奏曲，這首經典樂曲備受貝多芬、布拉姆斯等人的推崇。

梵志登表示，希望能為台灣古典樂壇貢獻心力，帶領長榮交響樂團短短半年，每一場演出都讓樂迷驚嘆，討論度極高。