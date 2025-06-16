暑假報團注意！5旅行社遭勒令停業 觀光署曝原因

疫後旅遊熱度未減，旅行社因財務狀況衍生消費糾紛也層出不窮。交通部觀光署近日公告今年上半年勒令停業名單，包含忘憂草國際旅行社、晟源旅行社等共5家，勒令停業理由包含債務糾紛、票據退票、拖欠旅客退費或由旅客自行墊付費用等，影響消費者權益。

觀光署近日公告今年上半年勒令停業名單，包含忘憂草國際旅行社、晟源旅行社、諦陽旅行社、翔展旅行社、富康旅行社。

觀光署指出，忘憂草國際旅行社因與債權人的損害賠償案，財務顯有困難已無法履行契約責任，依消費者保護法第36條及第38條規定，自1月21日起停止經營旅行業業務3個月，由於與債權人的損害賠償案仍有無法提供履約服務的疑慮，恐損害旅客權益，5月5日起再停止經營旅行業業務3個月。

晟源旅行社因屢次發生票據退票，財務狀況異常，顯有損害旅客權益之虞，依消費者保護法第36條及第38條規定，自1月24日起停止經營旅行業業務3個月。諦陽旅行社因財務狀況異常，致積欠機票款及飯店費用，由旅客自行墊付，顯有損害旅客權益，已無法履行契約責任，2月25日起也停止經營旅行業業務3個月。

翔展旅行社因財務業務狀況異常、積欠旅客退費，財務顯有困難，已無法履行契約責任，依消費者保護法第36條及第38條規定，自3月31日起停止經營旅行業業務3個月。

富康旅行社屢次發生票據退票，財務狀況異常，顯有損害旅客權益之虞，依發展觀光條例第54條第2項規定，自6月11日起停止經營旅行業業務3個月。