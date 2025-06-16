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搭渡輪去石垣島？旅遊達人以希臘地獄經驗為例：捨得浪費大好假期嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊達人布萊N分享在希臘搭乘渡輪的地獄經驗。 示意圖／ingimage
旅遊達人布萊N分享在希臘搭乘渡輪的地獄經驗。 示意圖／ingimage

除了飛機，許多人也嚮往搭乘輪船出遊。旅遊達人「布萊N 機票達人」卻在臉書發文，透露近日有記者提起前陣子傳出九月要開航台北至石垣的渡輪船班，問他會不會去搭，對此布萊N果斷回覆，「沒必要的話，不會」，並分享了在希臘的地獄經歷。

他強調，渡輪與大型豪華郵輪截然不同，不會有大家想像的這麼奢華舒適，且剛好才經歷過生不如死的渡輪體驗可以分享。他說曾選擇搭船從雅典至聖托里尼，回程再搭飛機，主要就是想體驗渡輪。沒想到原訂船班6小時，起初風平浪靜，後半段天氣大變「浪超大」，所有人被要求坐在座位上。他回憶「開始各種乾嘔聲四起，而我是已經整個吐到沒東西吐，吐到胃都要抽筋了，最後痛苦到乾脆不顧形象直接躺在走道上」。

最終6小時船程硬是變成7.5小時，布萊N強調「真的不誇張，抵達聖托里尼要下船的那一刻，全船歡呼，大家彷彿置身地獄獲救了一般」，而那時的他早已虛脫。不過他也補充，客觀來看台北至石垣使用的船噸位比希臘聖托里尼大，且有房間可以休息，體感一定會好得多，而且這樣的交通方式對不少台灣人來說也很新鮮。

不過單程預計7小時，來回14小時，還要去碼頭登船辦出入境，真的沒有想像中方便。另外石垣現在有華航，未來有虎航在飛，他忍不住直言，「不用一個小時就到了，真的捨得浪費大好假期的時間在船上嗎？」

郵輪 石垣島 出國旅遊

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